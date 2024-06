Residentes franceses no exterior começam a votar nas eleições legislativas

Foram abertas assembleias de voto em São Pedro e Miquelon, arquipélago francês situado no Atlântico Norte - perto do Canadá -, nas Antilhas Francesas, na Guiana Francesa e na Polinésia Francesa.

Os franceses residentes no exterior, que não puderam votar por meio do voto eletrônico - aberto até quinta-feira - poderão fazê-lo neste sábado pessoalmente.

Os franceses residentes nas Américas e em alguns territórios nacionais ultramarinos votarão neste sábado (29) no primeiro turno das eleições legislativas, que acontecerão no domingo no território metropolitano.

Pesquisadores e políticos esperam uma participação muito maior do que nas eleições legislativas de 2022, nas quais participaram 47,51% dos eleitores.

A votação eletrônica disponível para residentes franceses no exterior atingiu um número recorde de 410.000 votos, em comparação com 250.000 em 2022. Isto deve-se em parte às consequências potencialmente históricas destas eleições, que pela primeira vez desde 1997 não coincidirão com as eleições presidenciais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, surpreendeu ao antecipar as eleições legislativas, marcadas inicialmente para 2027, após a vitória da extrema direita nas eleições europeias de 9 de junho.