Policial sérvio mata pessoa que o atacou em frente à embaixada de Israel em Belgrado

Um policial sérvio matou neste sábado (29) uma pessoa que o atacou com uma besta em frente à embaixada israelense em Belgrado, capital da Sérvia, informou o ministro do Interior, Ivica Dacic.

Por volta das 11h00 (06h00 no horário de Brasília), uma pessoa "cuja identidade está sendo determinada, atirou com uma besta em um membro da gendarmaria, que estava de serviço em frente à embaixada israelense, atingindo-o no pescoço", disse o ministro.

O agente de segurança usou "uma arma em legítima defesa" e o agressor "morreu devido aos ferimentos", acrescentou em comunicado.