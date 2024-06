IRÃ ELEIÇÕES: Candidatos reformista e ultraconservador disputarão 2º turno presidencial do Irã

TEERÃ:

Candidatos reformista e ultraconservador disputarão 2º turno presidencial do Irã

O candidato reformista Masud Pezeshkian e o ultraconservador Said Jalili disputarão a presidência do Irã em 5 de julho, depois de liderarem os resultados do primeiro turno, marcado pela participação mais baixa desde a Revolução Islâmica de 1979.