Novo primeiro-ministro do Haiti visita EUA para discutir ajuda

O novo primeiro-ministro do Haiti chegou aos Estados Unidos neste sábado (29) para uma visita que incluirá reuniões com autoridades de instituições financeiras internacionais, assim como com um funcionário da Casa Branca, de acordo com seu gabinete e um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

A visita da comitiva liderada pelo primeiro-ministro Garry Conille, que chefia o governo de transição do país caribenho, ocorre dias depois que um contingente policial queniano finalmente chegou ao Haiti em uma missão para ajudar a estabilizar a nação caribenha e combater a violência de poderosas gangues criminosas.

Os Estados Unidos prometeram um financiamento generoso para a missão apoiada pela ONU, mas descartaram o envio de tropas americanas ao Haiti para prestar assistência direta. De acordo com um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Conille se reunirá com o Conselheiro Adjunto de Segurança Nacional, Jon Finer, para tratar do assunto.