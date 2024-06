Nikki Haley alerta Trump sobre rival mais jovem e renova pedido de testes cognitivos

Mas a ex-governadora da Carolina do Sul, em uma entrevista ao Wall Street Journal , alertou também que os republicanos não devem presumir que a substituição de Biden ajudaria Trump de forma inerente.

A republicana Nikki Haley, a segunda colocada contra Donald Trump na corrida pela indicação do Partido Republicano deste ano, disse que os democratas precisam abandonar o presidente Biden como seu candidato, após o desempenho decepcionante no debate. Ao mesmo tempo, Haley reiterou seus pedidos de testes cognitivos para todos os candidatos federais.

Haley revelou que conversou há cerca de uma semana com Trump - o ex-presidente e presumível candidato republicano - pela primeira vez desde que deixou a disputa no início de março, para oferecer pessoalmente seu apoio depois de declarar em maio que votaria nele. Segundo ela, foi uma "boa conversa", mas não houve discussão sobre um papel de campanha para Haley ou participação na Convenção Nacional Republicana do próximo mês em Milwaukee.

Sobre os testes cognitivos, a republicana argumentou que Washington está "repleta de pessoas idosas" e os eleitores precisam saber "quem está à altura do desafio e quem não está", defendendo que essa informação seja divulgada publicamente assim como relatórios financeiros básicos.