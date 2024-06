Comunicado do Business Wire :TerreMax

A expansão da TerreMax Brasil reduzirá o tempo de entrega para pequenos agricultores, agricultores de grandes áreas e OEMs, evitando o tempo de inatividade no campo. Também disponível para todos os agricultores está a série de produtos Smart-Design, projetada especificamente para economizar dinheiro reduzindo vazamentos e aumentando a eficiência. A TerreMax Brasil assumiu o compromisso de ter seus produtos fabricados nos Estados Unidos em estoque no Brasil e prontos para envio.

A TerreMax®, uma divisão da Green Leaf® Incorporated, anuncia sua expansão para a América do Sul para todos os seus produtos desenvolvidos para o setor agrícola comercial, incluindo a série de produtos Smart-Design, com o lançamento da TerreMax Brasil em Campinas, Brasil.

Desde 2019, a TerreMax tem se dedicado a fornecer uma melhor opção para distribuidores no setor de Agricultura Comercial, oferecendo uma linha completa de válvulas de esfera, acoplamentos articulados, conexões, medidores de pressão, componentes de lança, bem como bicos de pulverização e filtros.

"Desde superfícies de vedação de O-Ring aprimoradas em nossas válvulas de esfera, que criam uma vedação mais positiva e reduzem o vazamento, até nossos camlocks de segurança que têm um mecanismo de travamento patenteado aprimorado, temos o compromisso de desenvolver produtos com os quais o setor de agricultura comercial pode contar na América do Sul", afirmou Teko Goda, vice-presidente.

A TerreMax® se compromete com seus distribuidores e com o mercado agrícola, desenvolvendo novos produtos com design inteligente, fornecendo garantia de qualidade do produto e prestando atendimento superior ao cliente. A Green Leaf®, a empresa controladora da TerreMax®, é certificada pela NSR-ISR e se compromete a trazer sua experiência em