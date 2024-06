Comunicado do Business Wire :Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje que uma afiliada da Hyatt adquiriu a marca me and all hotels da Lindner Hotels AG (Lindner) para impulsionar o crescimento em novos mercados europeus e aproveitar o forte impulso da Hyatt na região. Esse movimento se baseia na colaboração estratégica bem-sucedida que a Hyatt e a Lindner firmaram em 2022, que aumentou significativamente a presença da marca Hyatt na Alemanha e na Europa, com a integração subsequente da maioria dos hotéis Lindner Hotels & Resorts e do me and all hotels no programa de fidelidade World of Hyatt. Após a transação, o me and all hotels, que atualmente é uma marca aninhada dentro da marca JdV by Hyatt da Hyatt, se tornará uma marca independente dentro do portfólio global de estilo de vida da Hyatt, que quintuplicou em quartos entre 2017 e o final de 2023. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240628982897/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine me and all hotel hanover (Photo: Business Wire)

Desde seu lançamento em 2016 como a marca irmã urbana de estilo de vida da Lindner Hotels & Resorts, o portfólio me and all hotels cresceu para seis hotéis e mais de 1.000 quartos em localizações centrais nas cidades da Alemanha, que atualmente estão incluídos no inventário da Hyatt. A marca possui um pipeline robusto, combinando conversões e novas construções em destinos chave, incluindo Berlim (previsto para abrir em 2024), Hamburgo, Leipzig e Stuttgart (todos esperados para abrir em 2026). O pipeline da Hyatt inclui 1.000 quartos do me and all hotels, com acordos adicionais de desenvolvimento em várias etapas de negociação para destinos fora da Alemanha. A marca me and all hotels combina excelente satisfação dos hóspedes com um modelo de desenvolvimento amigável à conversão no espaço desejável de estilo de vida upscale, posicionando-a para expansão em escala e acelerada em toda a Europa e além. "A equipe da Lindner construiu uma marca incrível com o me and all hotels, e acreditamos que a marca tem um grande potencial para expansão pela Europa e outros mercados globais", disse Felicity Black-Roberts, vice-presidente sênior de Desenvolvimento EAME, Hyatt. "Nossa colaboração com a Lindner foi um passo significativo para a nossa distribuição na região EAME, expandindo a presença da nossa marca e oferecendo muitos novos locais para os nossos 46 milhões de membros do World of Hyatt. Estamos ansiosos para impulsionar ainda mais o crescimento do portfólio de estilo de vida da Hyatt com o me and all hotels - juntos com a Lindner, como também outros parceiros de desenvolvimento e franqueados, pela Europa e além". "Estamos entusiasmados em aprofundar nossa colaboração bem-sucedida e acelerar o crescimento do me and all hotels, apoiados pelo motor de distribuição global da Hyatt", disse Arno Schwalie, CEO da Lindner. "A combinação do trabalho bem-sucedido que realizamos para lançar e posicionar a marca na Alemanha, seu pipeline vibrante e o potencial de crescimento como parte da Hyatt nos deixa confiantes de que o que se tornou uma marca de estilo de vida amada na Alemanha em breve brilhará no cenário global".

me and all hotels combinam localizações centrais, design urbano, tecnologia de ponta e espaços públicos vibrantes. Com um toque casual, eles atraem especialmente os viajantes urbanos e de negócios, como também os moradores urbanos, permitindo tanto a interação social quanto sessões produtivas de trabalho em equipe. Os heróis locais das áreas de gastronomia, música, arte e start-ups proporcionam experiências novas e individuais constantes com cozinhas pop-up, uma grande variedade de eventos e produtos sustentáveis. A transação foi concluída em 28 de junho de 2024. O termo "Hyatt" é usado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou a uma ou mais de suas afiliadas. Sobre a Hyatt Hotels Corporation A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder global em hospitalidade, guiada por seu propósito - cuidar das pessoas para que elas possam dar o melhor de si. Em 31 de março de 2024, o portfólio da empresa incluía mais de 1.300 hotéis e propriedades com tudo incluído em 78 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas na Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiose UrCove; na Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®e Caption by Hyatt®; na Independent Collection, incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®e JdV by Hyatt®; e na Inclusive Collection, incluindo Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts®e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith?, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para obter mais informações, acesse www.hyatt.com. Sobre o me and all hotels

me and all hotels, uma marca de estilo de vida butique criada pelo Lindner Hotel Group, foram projetados para viajantes urbanos e de negócios, bem como para moradores urbanos. Com uma vibração urbana, casual e informal, os hotéis enfatizam a sustentabilidade. Eles oferecem uma atmosfera vibrante para onde convergem a vida, o trabalho e a comunicação. O coração de cada hotel apresenta uma fusão perfeita de espaços de check-in, bar, lounge e trabalho em equipe. Seu design combina profissionalismo, individualidade, luxo e aconchego com tecnologia de ponta. Por meio do conceito de "heróis locais", parceiros locais em gastronomia, música, arte, esportes e startups oferecem experiências exclusivas, como cozinhas pop-up, eventos diversos e produtos sustentáveis. me and all hotels estamos localizados centralmente em Duesseldorf, Mainz, Hanover, Kiel e Ulm. Mais informações: https://meandallhotels.com/ Sobre a Lindner Hotels AG Como Lindner Hotel Group, a Lindner Hotels AG opera 34 hotéis sob quatro marcas distintas em oito países europeus e nos EUA. Outros seis hotéis estão atualmente em construção ou em fase de realização. O grupo emprega cerca de 2.500 pessoas e espera gerar vendas de cerca de 330 milhões de euros em 2024.