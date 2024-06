Carla Bruni citada em caso de manipulação de testemunhas na França, segundo fonte próxima

Carla Bruni, esposa do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, foi intimada para uma possível acusação no âmbito de uma investigação sobre o suposto financiamento ilegal da campanha do seu marido em 2007 com dinheiro da Líbia, disse uma fonte à AFP neste sábado (29).

Segundo esta fonte próxima ao caso, a modelo e cantora de 56 anos é suspeita de encobrir a manipulação de testemunhas e de estar envolvida em uma tentativa de subornar funcionários judiciais libaneses, entre outras infrações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruni poderia ser indiciada ou considerada testemunha assistida, o que no sistema jurídico francês implica que a pessoa foi citada, mas não há suspeita suficiente para justificar a sua acusação.