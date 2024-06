Argentina vence Peru (2-0) e vai às quartas da Copa América como 1ª do Grupo A

A Argentina venceu o Peru por 2 a 0 neste sábado (29) em Miami (Flórida) e se classificou como primeira colocada do Grupo A da Copa América-2024, em partida que dominou do início ao fim e que foi resolvida com dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo.

O atacante garantiu o triunfo sobre o Peru, que precisava de uma vitória para avançar às quartas de final, com um gol aos 47 minutos e outro aos 86. Ele mantém uma sequência invejável de quatro gols em três jogos do torneio.

A 'Albiceleste' chega às quartas de final com uma campanha 100%, conquistando nove pontos dos nove em disputa, e se confirma como uma das grandes favoritas ao título.