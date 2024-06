Terremoto de magnitude 7,2 atinge o sul do Peru

Um terremoto de magnitude 7,2 abalou a costa sul do Peru no início da sexta-feira, 28. As autoridades afirmam que não há relatos imediatos de vítimas. O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto ocorreu às 00:36 do horário local.

O epicentro foi localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 8 quilômetros a oeste do distrito de Atiquipa, na província de Caravelí. O local está a cerca de 610 quilômetros ao sul da capital, Lima, perto das fronteiras com o Chile e a Bolívia. A profundidade foi de 28 quilômetros. O terremoto foi sentido nas regiões próximas de Ayacucho, Ica e na capital, conforme relataram os meios de comunicação locais.

Eder Allca, o prefeito do distrito de Sancos, na região de Ayacucho, disse à rádio local RPP que uma estrada em seu distrito sofreu deslizamentos de rochas que deixaram várias localidades isoladas.