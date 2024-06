Real Madrid confirma transferência de Joselu para o Al-Gharafa, do Catar

O Real Madrid oficializou nesta sexta-feira (28) a transferência do atacante Joselu para o Al-Gharafa, do Catar, que pagou a multa rescisória do jogador ao Espanyol de Barcelona.

Joselu jogou a última temporada pelo time merengue por empréstimo e foi decisivo para o título da Liga dos Campeões, principalmente na semifinal, com dois gols na virada sobre o Bayern de Munique (2 a 1) no jogo de volta.

Segundo a imprensa espanhola, a cláusula de rescisão do atacante com o Espanyol era de 1,5 milhão de euros (R$ 8,9 milhões na cotação atual).