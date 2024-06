Prisão dos EUA liberta por engano suspeito de assassinato por conta de erro de digitação

Uma prisão no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, libertou por engano um suspeito de assassinato devido a um erro de digitação. Autoridades locais informaram na quarta-feira, 26, que o suspeito, Amarion Sanders, de 22 anos, já retornou à prisão, após ser capturado durante uma abordagem no trânsito realizada por equipes federais. As informações são da ABC News. De acordo com a emissora, policiais do condado, estaduais e federais foram mobilizados na busca por Sanders.

O homem saiu na segunda-feira, 24, do Centro Correcional do Condado de Cuyahoga, em Cleveland, onde estava detido sob fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões). A prisão o libertou depois que as acusações contra um homem em um caso não relacionado foram rejeitadas e o número do processo judicial desse réu foi, de alguma forma, inserido incorretamente.

A ABC News afirma que o julgamento de Sanders tinha previsão de começar em 19 de agosto e que ele é acusado de homicídio qualificado relacionado com um tiroteio em Cleveland em setembro de 2023. Ele alega que é inocente. Seu advogado não respondeu a um pedido de comentário da ABC feito na quarta-feira.