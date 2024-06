Pânico entre os democratas após debate desastroso de Biden contra Trump

O confronto na quinta-feira à noite com Trump deveria ser uma oportunidade para Biden, de 81 anos, dissipar as dúvidas sobre sua idade avançada e sua aptidão para o cargo, além de retratar seu rival como uma ameaça existencial para a democracia americana.

O veredicto foi unânime e condenatório. Foi um "desastre político", que causou "consternação" dentro das fileiras do partido a pouco mais de quatro meses das eleições.

O presidente Joe Biden tenta se recuperar, nesta sexta-feira (28), do debate contra o republicano Donald Trump. Sua participação causou pânico entre os democratas e gerou murmúrios sobre se devem ou não manter a candidatura do octogenário para um segundo mandato.

O discurso do presidente, no entanto, foi hesitante. Em várias ocasiões ele se atrapalhou e pareceu perder o raciocínio. Como resultado, alguns democratas nos bastidores estão questionando se Biden deveria continuar sendo o candidato do partido, que tem até agosto para decidir.

Biden lutou durante 90 minutos para contrapor o estilo eloquente de Trump, que se mostrou enérgico e assertivo, apesar de grande parte de suas declarações sobre temas como economia e imigração serem falsas e enganosas. Os moderadores da CNN, que organizaram o debate, não o corrigiram.

Na tela, Biden foi visto olhando fixamente, com a boca aberta, enquanto Trump, de 78 anos, falava.