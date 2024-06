Número de detidos por golpe de Estado fracassado na Bolívia sobe para 21

Há "um total de 21 pessoas presas no caso denominado golpe de Estado fracassado", afirmou o ministro do Governo (Interior), Eduardo del Castillo, em coletiva de imprensa.

Segundo informações oficiais, os três comandantes depostos do Exército, da Marinha e da Força Aérea estão envolvidos no cerco com tropas e tanques à sede presidencial ocorrido na quarta-feira (26).

À frente do plano estava, segundo o governo, o general Juan José Zúñiga, ex-comandante do Exército, que foi preso no mesmo dia junto com o vice-almirante Juan Arnez, da Marinha, após a retirada das tropas rebeldes.

Durante a rebelião militar, 14 civis foram feridos com projéteis disparados por soldados ao entrarem na praça onde fica o palácio presidencial.

Vários dos atacados foram operados "cirurgicamente", segundo o presidente Luis Arce.

As autoridades continuam com investigações e operações para esclarecer a tentativa de golpe contra Arce, no poder desde o final de 2020.

"Desde o início afirmamos que Juan José Zúñiga não agiu sozinho, todas essas pessoas, essas 21 pessoas, não agiram unilateralmente", comentou o ministro Del Castillo.

