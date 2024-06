Novos bombardeios israelenses deixam milhares de deslocados em Gaza

Tropas israelenses, com apoio aéreo, realizaram várias operações contra o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza nesta sexta-feira (28), provocando a fuga de dezenas de milhares de palestinos após quase nove meses de uma guerra que gera temores de uma conflagração regional.

As tropas atacaram "dezenas de posições do Hamas" no bairro de Shujaiya, na Cidade de Gaza, no norte da Faixa, onde na quinta-feira já haviam realizado ataques com fogo de artilharia e helicópteros, informou o exército.

Colunas de fumaça se erguiam sobre a localidade, observou um repórter da AFP.