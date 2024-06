Inflação nos EUA cai ligeiramente em maio a 2,6% interanual, segundo índice PCE

A inflação nos Estados Unidos recuou ligeiramente em maio para 2,6% interanual, conforme esperado, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira (28) pelo Departamento de Comércio. Em abril, a inflação em 12 meses foi de 2,7%, de acordo com o PCE, o índice mais acompanhado pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). A inflação mensal em maio foi zero, em comparação com 0,3% no mês anterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os resultados estão alinhados com a previsão média de economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal.

A variação anual do PCE "desacelerou para seu ritmo mais lento desde 2021 e está dentro do alcance da meta de 2% do Federal Reserve", comentou Rubeela Farooqi, economista-chefe da High Frequency Economics. O PCE evoluiu no mesmo sentido que o índice de preços ao consumidor (IPC), publicado no início do mês e ao qual são indexadas as pensões, que desacelerou para 3,3% na comparação anual e caiu a zero em um mês. Excluindo os dados voláteis sobre alimentos e energia, a chamada inflação subjacente caiu em maio para 2,6% na comparação anual, frente a 2,8% do mês anterior, e para 0,1% mensal, em comparação com 0,3% anteriormente.

- Tema crucial na eleição - A inflação será um tema importante para os americanos quando votarem para eleger seu próximo presidente, em 5 de novembro, e foi o assunto escolhido para abrir o primeiro debate entre os candidatos Joe Biden e Donald Trump, na quinta-feira à noite. "A inflação está matando nosso país", disse Trump ao presidente democrata durante a discussão nos estúdios da CNN em Atlanta. "Dei a ele um país essencialmente sem inflação. Era perfeito. Era tão bom que tudo o que ele tinha que fazer era deixá-lo em paz", afirmou o ex-presidente republicano. "Ele o destruiu." Em resposta, Biden declarou que Trump "dizimou absolutamente" a economia dos EUA quando foi presidente (2017-2021). "Não havia inflação quando assumi a presidência. Sabe por quê? A economia estava paralisada", disse o democrata, argumentando que sua administração ajudou a criar "milhões" de novos empregos. Os consumidores continuam preocupados com os efeitos da inflação sobre seu poder de compra. O nível de confiança na economia degradou-se no mês de junho para 68,2 pontos (frente a 69,1 em maio), segundo uma estimativa da Universidade de Michigan publicada nesta sexta-feira.

- Corte de taxas? - Mas os dados da inflação desta sexta-feira somam argumentos para que o Fed considere cortar as taxas de juros, atualmente em seu máximo em 23 anos, em 5,25%-5,50%. Isso tornaria o crédito menos custoso para as famílias e empresas. "O contexto inflacionário evolui favoravelmente e, associado a uma trajetória mais moderada dos gastos das famílias e do crescimento, favorece que haja uma mudança na política monetária para uma postura menos restritiva, talvez já em setembro", afirmou Farooqi. O Fed advertiu durante sua última reunião em meados de junho que seriam necessários vários meses de queda da inflação antes que se iniciasse uma redução das taxas.