Debate cria pressão para que partido democrata substitua Biden como candidato, dizem analistas

"Esse debate era mais sobre forma do que sobre conteúdo", afirma Carlos Gustavo Poggio, professor no Berea College do Kentucky. "Esse era um debate de altíssimo risco para o Joe Biden, bastava ele provar que ele não era um velhinho. Ele falhou miseravelmente. Foi um terror."

Em um debate marcado por momentos de silêncio e expressões confusas do presidente Joe Biden frente a Donald Trump, o Partido Democrata se verá novamente pressionado para decidir se mantém sua escolha como candidato ou se o substitui por outro nome. É o que avaliam especialistas ouvidos pelo Estadão ao fim do primeiro debate presidencial dos Estados Unidos.

"Não tenho dúvidas que esse debate vai suscitar e reforçar os argumentos de que seria necessário substituir o candidato democrata", observa o professor da FAAP Vinicius Vieira. "Até no Twitter já havia ali manifestações em prol do governador da Califórnia [Gavin Newsom], que ao meu ver não tem projeção para tanto, mas isso já demonstra que deve ser a tônica nos próximos dias, a substituição de Biden no campo democrata."

Embora ainda exista tempo para substituição de candidatos, afinal, a Convenção Democrata será apenas em agosto, substituir o atual presidente como candidato ainda traz riscos importantes. Especialmente em um contexto de ausência de novas lideranças dentro de ambos os partidos.

"Conversei com vários colegas democratas e pessoal da campanha do Biden e o clima é de desespero. Com 13 minutos de debate ele já travou numa resposta, que era o grande medo. Ele já começou com a voz rouca, gaguejando e travando. Ainda que Trump tenha tido maus momentos no debate, a performance do Biden é o que vai dominar a cobertura desse debate. Considero que foi um desastre pro Biden e pros democratas", afirma Poggio.

Trump ganha, mesmo mentindo

Um ponto importante do debate foi a quantidade de dados contraditórios ou de difícil checagem apresentados por Trump, algo que Biden poderia ter explorado, mas não o fez adequadamente. Segundo checagem do The New York Times, Trump fez ao menos 14 declarações completamente falsas, contra nenhuma de Biden.

"Trump apresenta dados que não se pode confirmar e Biden não reage à altura. Acusar o outro de mentir é uma estratégia muito boa porque quem está assistindo ao debate não tem tempo pra conferir os dados", diz Christopher Mendonça do IBMEC-BH.

"Trump também não teve uma boa performance com o passar do tempo no debate. Ele tornou-se ainda mais radical, mentiu durante todo o debate. Isso também repele, obviamente, isso não é atraente para eleitores centristas, mas claramente ele teve mais energia, isso também é relevante no debate. Eu conversei com alguns eleitores independentes, ou seja, eleitores que já votaram em republicanos e democratas, em Estados pêndulo, e todos ficaram horrorizados, então acho que a curto prazo esse debate eleva a incerteza política nos Estados Unidos", afirma Stuenkel.