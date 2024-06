COI autoriza mais oito russos e bielorrussos a estarem em Paris-2024

Nesta sexta-feira anunciou que dois russos e dois bielorrussos foram autorizados na canoagem, enquanto quatro russos receberam luz verde no judô.

Neste momento, 20 dos 47 convidados já confirmaram presença, enquanto muitos outros ainda não comunicaram a sua resposta, como no tênis, onde foram convidados os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev, números 5 e 6 do mundo, e na categoria feminina, a russa Daria Kasatkina (14ª) e as bielorrussas Aryna Sabalenka (3ª) e Victoria Azarenka (16ª).

Sabalenka havia declarado antes do convite que não planejava comparecer ao evento olímpico. A russa Liudmila Samsonova (15ª) recusou o convite.

O COI inicialmente baniu atletas da Rússia e de Belarus, após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Depois disso, organizou seu retorno progressivo ao esporte mundial, sob bandeira neutra e cumprindo uma série de condições.