Von der Leyen recebe apoio de líderes europeus para manter centro no comando do bloco

O entendimento prevê ainda a indicação do ex-primeiro-ministro de Portugal António Costa à presidência do Conselho Europeu, enquanto a premiê da Estônia, Kaja Kallas, será a alta representante da UE para assuntos estrangeiros.

Os líderes da União Europeia (UE) reunidos em Bruxelas nesta quinta, 27, decidiram endossar a recondução da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, ao cargo, como parte de um acordo para manter as figuras do centro do espectro político nos principais cargos do bloco.

Para ser confirmada no posto, Von der Leyen precisará do aval do Parlamento Europeu. Embora o grupo da política alemã ainda seja a maior bancada do legislativo da UE, as eleições do começo deste mês produziram avanços significativos para a extrema-direita, que poderia tentar travar a nomeação. Segundo o Politico, a votação pode acontecer já em 18 de julho.