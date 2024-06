Biden e Trump se enfrentam em primeiro debate crucial

O presidente democrata Joe Biden e seu antecessor republicano Donald Trump, praticamente empatados nas pesquisas, se enfrentam nesta quinta-feira (27) no primeiro debate das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, após meses de ataques verbais.

(EUA debate eleições política, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

NOVA YORK:

Debate Biden-Trump, sem público e com microfones silenciados

A emissora CNN exibirá nesta quinta-feira (27) o primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump, um evento inevitável que pode ajudar a decidir as eleições.

(EUA eleições política, 660 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CORUMBÁ:

Do luto à luta contra as queimadas: a história de uma brigadista pantaneira

Débora dos Santos Ávila perdeu um filho bebê de cinco meses que adoeceu pelos piores incêndios registrados no Pantanal em 2020. Quatro anos depois, ela se tornou brigadista e enfrenta as chamas na maior área úmida do mundo para que sua história não se repita.

(meio-ambiente clima incêndio saúde, 566 palavras, já transmitida)

Por VITORIA VELEZ

MONTEVIDÉU:

Herdeiros políticos de Lacalle Pou e Mujica aparecem como favoritos em primárias partidárias

Os afilhados políticos do presidente Luis Lacalle Pou e do ex-mandatário José Mujica aparecem como favoritos para conquistar as candidaturas presidenciais de seus respectivos partidos, segundo as últimas pesquisas antes das eleições internas de domingo no Uruguai.

(Uruguai eleições política, 400 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Congresso Argentino realiza debate final para aprovar pacote de reformas de Milei

O presidente ultraliberal da Argentina, Javier Milei, está prestes a alcançar seu primeiro triunfo legislativo, nesta quinta-feira (27), com a aprovação de seu pacote de reforma econômica pelo Congresso, embora reduzido após muitas mudanças durante meses de debate.

(lei Argentina governo política parlamento, 431 palavras, já transmitida)

QUEENS, EUA:

De migrante ilegal a fundador de sua própria escola de futebol: o hondurenho que realizou o 'sonho americano'

Após migrar ilegalmente e sem um centavo para Nova York vindo de Honduras, Nahun Romero vive agora seu próprio sonho americano, como dono de uma escola de futebol com centenas de alunos que espera transformar em referência na Big Apple.

(EUA educação fbl Honduras imigração, 432 palavras, já transmitida)

TEGUCIGALPA:

Honduras ainda é um 'narcoestado'?

Desde que Juan Orlando Hernández subiu ao topo do poder, Honduras tornou-se, segundo a Justiça dos Estados Unidos, um santuário para traficantes de drogas e uma zona de trânsito seguro para drogas: um "narcoestado" que, alertam os especialistas, levará muito tempo para ser desmantelado .

(Honduras julgamento crime narcotráfico corte criminalidade EUA justiça droga, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE realiza cúpula para distribuir principais cargos

Os líderes dos países da UE iniciam, nesta quinta-feira (27), uma cúpula de dois dias em Bruxelas para formalizar a distribuição dos principais cargos do bloco, embora com os olhares voltados para as eleições legislativas francesas, que poderão impulsionar a extrema direita ao poder.

(UE diplomacia cúpula política, 430 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Rússia não tem força para conseguir 'grandes avanços' na Ucrânia, diz chefe da Otan à AFP

As forças militares russas não estão em condições de realizar avanços significativos na Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (27) o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em uma entrevista à AFP.

(Otan Rússia Ucrânia conflito diplomacia EUA, Entrevista, 600 palavras, a ser transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Cumprir o shabat durante a guerra, um exercício de equilíbrio em Israel

Em Israel, o sábado sempre desacelera o ritmo do país, mas desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e com a guerra em curso em Gaza, o cumprimento do descanso obrigatório do judaísmo foi significativamente perturbado.

(Gaza religião palestinos conflito Hamas Israel, 470 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Médicos dos EUA relatam o horror que viram em Gaza para pressionar o governo

Nos poucos hospitais que ainda existem em Gaza, muitos pacientes que sobreviveram aos bombardeios israelenses devem ser abandonados ou morrerão de infecções devido à falta de itens básicos como luvas, máscaras ou sabonete, disseram médicos americanos ao retornarem do território palestino.

(EUA palestinos Israel diplomacia conflito ONG saúde direitos, 722 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

HONG KONG:

Missão lunar chinesa desencadeia onda de desinformação contra EUA

Uma missão lunar histórica deu mais uma prova da crescente capacidade espacial da China, mas também desencadeou uma chuva de desinformação contra os Estados Unidos que, segundo pesquisadores, reflete a dura concorrência entre as duas potências.

(EUA diplomacia espaço China desinformação, 770 palavras, já transmitida)

SEUL:

Desertor norte-coreano lança balões com propaganda para derrubar Kim

O desertor norte-coreano Park Sang-hak considera os balões de propaganda que lança na direção de seu país natal uma tradição da guerra psicológica entre as duas Coreias e promete continuar até a queda do regime de Kim Jong Un.

(CoreiadoNorte CoreiadoSul conflito diplomacia política, 610 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

MÉXICO:

Peso mexicano: da força à volatilidade após vitória de Sheinbaum

O peso mexicano, uma das moedas mais negociadas do mundo, se fortaleceu e ganhou o apelido de "superpeso", mas a vitória esmagadora nas eleições gerais de Claudia Sheimbaum e da esquerda, com suas promessas de reformas, empurrou a moeda para a volatilidade.

(México moeda mercado economia, 790 palavras, já transmitida)

MADRI:

Com alta dos preços, setor do azeite busca soluções para crise climática

Diante ao aquecimento global, que afeta as colheitas e provoca a disparada dos preços, os profissionais do setor do azeite querem redobrar os esforços para encontrar soluções, trabalhando em conjunto com a ciência.

(Clima meio ambiente seca agricultura gastronomia, 670 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

KOH TAO:

Mergulhadores tentam salvar recifes de corais na Tailândia

Um mergulhador nada lentamente sobre um recife de coral com galhos esbranquiçados, registrando um a um os peixes que vivem nesse frágil ecossistema, em frente à ilha tailandesa de Koh Tao.

(Tailândia recifes oceanografia ambiente mergulho, 650 palavras, já transmitida)

KATMANDU:

Degelo do Everest reaviva fantasmas do passado

O desaparecimento da neve e do gelo nas encostas do Everest, consequência da mudança climática, traz à luz corpos de centenas de montanhistas que morreram tentando chegar ao topo do mundo.

(Nepal clima escalada morte montanhas, 610 palavras, já transmitida)

PARIS:

Desafio da mudança climática chega aos jogos eletrônicos

Recolonizar uma terra devastada, conceber cidades mais limpas... O setor dos jogos eletrônicos e seus fãs, propensos a isolar-se num mundo imaginário, tentam apresentar respostas à crise ecológica.

(clima lazer internet, 655 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

== COPA AMÉRICA ===

-- Acompanhamento das partidas Panamá-EUA e Uruguai-Bolívia

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Paris-1924, os Jogos Olímpicos que marcaram um antes e um depois da competição

Johnny Weissmuller antes de ser Tarzan, Paavo Nurmi liderando o grupo dos 'finlandeses voadores' ou um Roger Ducret deslumbrante na esgrima: os Jogos de Paris-1924 revelaram os primeiros grandes heróis do olimpismo moderno, em uma edição que marcou época.

(Oly história Paris FRA 2024 1924, 770 palavras, já transmitida)

PARIS:

O gosto amargo dos primeiros Jogos Olímpicos de Paris em 1900

Os Jogos de Paris-1900 deveriam confirmar o recém-criado selo olímpico, mas foram organizados como um apêndice da Exposição Universal daquele ano na capital francesa, englobada como "Competições Internacionais de Exercício Físico e Esportes".

(Oly história Paris FRA 2024 1924 1900, 656 palavras, já transmitida)

PARIS:

As sedes dos Jogos de Paris 1924, um legado olímpico de um século

Yves du Manoir, Georges Vallerey, Jacques Anquetil: várias instalações emblemáticas dos Jogos Olímpicos de Paris 1924 foram rebatizadas depois com lendas do esporte francês e seguem em funcionamento.

(história París FRA 2024 1924 Oly, 799 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]