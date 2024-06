Medo de escalada no Oriente Médio faz petróleo subir

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, impulsionados pelos riscos geopolíticos no Oriente Médio e pelo medo de um conflito em maior escala.

O Brent para entrega em agosto teve alta de 1,33%, aos US$ 86,39, e o WTI para o mesmo mês subiu 1,03%, aos US$ 81,74.

"Israel anunciou o fim de uma fase intensa de combates na Faixa de Gaza, mas desloca tropas para a fronteira com o Líbano. O medo dos mercados é de que o aumento das hostilidades com o Hezbollah leve a um ataque direto em solo iraniano" explicou o analista Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. "O conflito no Oriente Médio poderia se tornar regional."