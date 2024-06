Israel diz que pode levar o Líbano à 'Idade da Pedra' mas não quer guerra

Gallant acrescentou que Israel matou mais de 400 "terroristas" do movimento apoiado pelo Irã nos últimos meses.

O temor de uma guerra total no Líbano aumentou nas últimas semanas com a intensificação das trocas de tiros entre Israel e o Hezbollah.

As partes disparam projéteis contra o outro lado de maneira frequente através da fronteira desde que o ataque de 7 de outubro do Hamas, aliado do Hezbollah, no sul de Israel desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.