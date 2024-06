Especialista em temas ambientais será próxima ministra da Energia do México

A esquerdista Sheinbaum, graduada em física e especializada em engenharia ambiental, concluiu o segundo anúncio dos membros do seu gabinete com cinco nomeações, que se somam às sete já anunciadas.

A economista Luz Elena González Escobar, 61, foi nomeada nesta quinta-feira (27) pela presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, para comandar a Secretaria de Energia do seu governo, que começa em 1º de outubro.

A próxima secretária de Energia é uma economista especializada nas áreas de direito, finanças, desenvolvimento e meio ambiente, e fez mestrado na Universidade da Catalunha.

Até dias atrás, Luz Elena González Escobar era secretária de Finanças da capital, cargo para o qual foi nomeada por Claudia Sheinbaum, que foi prefeita da Cidade do México (2018-2023). No governo federal, foi assessora do Instituto Nacional de Economia e da Secretaria de Meio Ambiente.

O setor de energia é fundamental para a economia mexicana, uma vez que a atividade petroleira, principalmente a exportação, representa cerca de 8% do PIB do país.