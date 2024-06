Cumprir o shabat durante a guerra, um exercício de equilíbrio em Israel

O shabat começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina no sábado ao anoitecer.

No sábado de 8 de junho, as forças israelenses libertaram quatro reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza, devastada por oito meses de guerra. Parte da população só descobriu ao anoitecer, como foi o caso de Eliana Gurfinkiel, franco-israelense residente em Jerusalém.

Em Israel, o sábado sempre desacelera o ritmo do país, mas desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e com a guerra em curso em Gaza, o cumprimento do descanso obrigatório do judaísmo foi significativamente perturbado.

Um site ultraortodoxo conta como um homem escreveu uma mensagem para agradecer aos seus vizinhos por terem lhe informado desta notícia e pediu que não repetissem esse gesto que, segundo ele, profanava o sábado.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento islamista palestino Hamas, 274 pessoas morreram na operação israelense que permitiu a libertação dos quatro reféns em 8 de junho.

- Momento estressante -

Os comandos do Hamas atacaram o sul de Israel precisamente em um sábado, 7 de outubro, coincidindo com o feriado judaico de Simchat Torá, que encerra a leitura anual da Torá. Desde então, "é um pouco estressante quando ligo o telefone novamente no final do Shabat", diz Gurfinkiel.

No ataque do Hamas, 1.194 pessoas morreram do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas, 116 permanecem reféns em Gaza. O Exército estima que 41 delas teriam morrido.

A implacável campanha militar israelense de retaliação em Gaza custou mais de 37.400 vidas, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do enclave.

No início do ataque de 7 de outubro, muitos israelenses desrespeitaram as regras do shabat e ligaram os seus telefones. Outros pegaram os seus carros para enfrentar os comandos do Hamas.