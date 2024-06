Comunicado do Business Wire :SLB

Notícias regulatórias: Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240626916535/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Fram Sør project is the first application to be implemented resulting from a joint industry project to accelerate the development of breakthrough electrification technology through a standardized industry solution. (Photo: Business Wire)

A SLB (NYSE: SLB) anunciou o recebimento de um contrato da Equinor para a concepção de engenharia inicial (FEED) de um projeto de Sistemas de Produção Submarina (SPS) totalmente elétrico de 12 poços no campo Fram Sør, no litoral da Noruega. O projeto irá acelerar a adoção mundial em larga escala da tecnologia submarina elétrica, que define novos padrões para maior controle do operador, eficiência operacional submarina e redução de emissões marinhas. Como parte do contrato, a engenharia, aquisição e construção futuras serão diretamente recebidas pela SLB OneSubsea, condicionadas a uma decisão final de investimento. Este projeto é a primeira aplicação a ser implementada resultante de um projeto conjunto do setor, que iniciou em 2018 e envolveu uma estreita cooperação entre os principais participantes do setor para acelerar o desenvolvimento de tecnologia de eletrificação inovadora mediante uma solução padronizada do setor. Basear a concepção em um padrão estabelecido possibilita a ampliação eficiente e econômica da eletrificação submarina para operadores ao redor do mundo, trazendo benefícios associados a despesas de capital e despesas operacionais. "A eletrificação é vital para o futuro das operações submarinas na transição energética", disse Mads Hjelmeland, Diretor Executivo da SLB OneSubsea. "Esta tecnologia criou efetivamente a IoT para árvores submarinas, ao oferecer aos operadores melhor controle através do desempenho ao vivo e monitoramento de condições. Somos gratos pela cooperação com a Equinor e outros parceiros conjuntos do setor nos últimos seis anos que tornaram possível este marco."

A solução Fram Sør fará uso do projeto de árvores submarinas padrão da SLB OneSubsea, atualizado com um sistema de energia, controle e atuação totalmente eletrificado, enquanto a eliminação de sistemas hidráulicos de alta pressão irá permitir que os operadores cheguem mais longe e em maior profundidade, ao aprimorar a produção e tornar até mesmo campos marginais mais viáveis. Sobre a SLB A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com. Sobre a SLB OneSubsea A SLB OneSubsea está intensificando a nova era submarina que aproveita a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas, a fim de acelerar a transição energética. A SLB OneSubsea é uma joint venture respaldada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, tendo 10.000 funcionários a nível internacional. Saiba mais em onesubsea.com. Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando, à incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas; à incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.