Comunicado do Business Wire :QPS Holdings, LLC

QPS Missouri, a division of QPS Holdings, LLC, a global Contract Research Organization. QPS Missouri conducts Phase I-IV clinical trials and houses central lab, safety lab, PBMC and cell production services in Springfield, Missouri. (Photo: Business Wire)

A QPS agora oferece serviços de análise de amostras de ensaios clínicos e produtos de terapia celular leukopak a partir de sua unidade de ensaios clínicos recentemente ampliada e convenientemente localizada em Springfield, Missouri. Além disso, a QPS também expandiu as ofertas de serviços de PBMC de sua unidade em Miami, Flórida, para seus laboratórios em Springfield, Missouri. As novas instalações contam com um laboratório clínico (de segurança) já existente, uma moderna farmácia autônoma e um espaço dedicado à construção e ao envio de kits de testes clínicos.

O moderno laboratório central para análise de amostras complementa o laboratório de segurança existente no local, equipado com as mais modernas tecnologias para testes de química, urinálise, sorologia, coagulação e hematologia. Esses recursos, concebidos para monitorar a segurança dos participantes durante os estudos clínicos em andamento, permanecerão como serviços essenciais para os estudos clínicos internos da QPS.

A QPS agora oferece serviços de análise de amostras de ensaios clínicos e produtos de terapia celular com leukopaks a partir de sua recém-expandida unidade de ensaios clínicos, convenientemente localizada em Springfield, Missouri. Além disso, a QPS também expandiu a oferta de serviços de PBMC de sua localização em Miami, Flórida, para seus laboratórios em Springfield, Missouri. As novas instalações abrigam um laboratório clínico (de segurança) existente, uma farmácia moderna e autônoma, e um espaço dedicado para montar e enviar kits de ensaios clínicos.

"Há uma demanda significativa não atendida nesta área de produtos de terapia celular em rápido crescimento, o que representa uma tremenda oportunidade para a QPS. Mais de 3.000 programas de terapia celular e genética estão atualmente em andamento, representando um aumento de 20% nos últimos cinco anos. Esses programas requerem produtos leukopak para avançar, e, como resultado, espera-se que este mercado cresça a uma taxa composta de crescimento anual de mais de 8% nos próximos seis anos", disse Benjamin Chien, presidente do Conselho, presidente e CEO da QPS..

Os serviços aprimorados de PBMC incluem um novo laboratório de processamento de PBMC na unidade de Springfield, complementando o laboratório existente na QPS Miami, em Miami, Flórida. Esse novo laboratório atenderá a uma necessidade atual não atendida de processamento de PBMC no meio-oeste dos EUA. A análise de amostras de PBMC é um processo demorado, normalmente exigido em testes de vacinas, e é melhor que seja feito em um laboratório adjacente à unidade de testes clínicos. A QPS está em uma posição privilegiada para oferecer esse serviço.

"Essas novas instalações, serviços e produtos ampliam nossas capacidades de CRO de serviço completo, colocando a QPS em uma posição para oferecer aos clientes serviços abrangentes de pesquisa clínica em um único local. O laboratório central, o laboratório de PBMC e a instalação de leukopacks complementam e aprimoram nossa atual unidade de ensaios clínicos de 240 leitos, laboratório de segurança, farmácia moderna e autônoma e instalação de produção de kits de ensaios clínicos", disse Brendon Bourg, vice-presidente de Ensaios Clínicos de Fase Inicial e chefe de Administração da QPS Missouri.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização de pesquisa por contrato (CRO) global, com serviço completo e em conformidade com as GLP/GCP, que oferece serviços de descoberta, bioanálise, desenvolvimento de medicamentos pré-clínicos e clínicos do mais alto nível. Desde 1995, a QPS cresceu de uma pequena loja de bioanálise para uma CRO de serviço completo com mais de 1.100 funcionários nos EUA, na Europa e na Ásia. Hoje, a QPS oferece serviços expandidos de P&D por contrato farmacêutico com especialização em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Líder premiada e focada em bioanálise e testes clínicos, a QPS é conhecida por seus padrões de qualidade comprovados, conhecimento técnico, abordagem flexível à pesquisa, satisfação do cliente e laboratórios e instalações prontos para uso. Por meio de aprimoramentos contínuos em capacidades e recursos, a QPS se mantém firme em seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável a seus valiosos clientes. Para obter mais informações, acesse www.qps.com ou envie para [email protected].

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.