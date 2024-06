Comunicado do Business Wire :NetApp

Ao responder a ataques de ransomware, segundos podem fazer a diferença entre garantir a continuidade e uma interrupção massiva dos negócios. As organizações precisam de recursos de detecção e resposta, rápidos, automatizados e precisos, incorporados em seus sistemas de armazenamento primário para minimizar os danos causados por dados de produção perdidos e tempo de inatividade. O NetApp ARP/AI, com seu recurso de detecção de ransomware com tecnologia de IA, aborda esta lacuna ao oferecer detecção e resposta em tempo real para minimizar o impacto de ameaças à segurança cibernética.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que o NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI) recebeu uma classificação AAA do SE Labs, uma empresa de testes de propriedade e administração independentes que avalia produtos e serviços de segurança. O SE Labs validou a eficácia da proteção do NetApp ARP/AI com 99% de recuperação, uma métrica que mede as taxas de detecção de malware, para ataques de ransomware, ao mesmo tempo que percebeu a ausência de falsos positivos.

Garantir que os dados estejam seguros contra ameaças internas e externas é uma parte crucial para tornar a infraestrutura de dados inteligente, o que capacita os clientes a transformar a interrupção em oportunidade. Esta validação dos recursos de detecção de ransomware com tecnologia de IA da NetApp ressalta como a NetApp está se mantendo na vanguarda da inovação de IA, ao possibilitar a adoção de IA e aplicar IA aos serviços de dados. Os mais poderosos sistemas de armazenamento 'all-flash' lançados recentemente pela NetApp ajudam as empresas a aproveitar seus dados para impulsionar cargas de trabalho de IA, baseadas na infraestrutura de armazenamento seguro da NetApp.

"A NetApp ultrapassou um marco significativo na luta contra o ransomware como o primeiro e único fornecedor de armazenamento a oferecer detecção de ransomware integrada e orientada por IA com eficácia de proteção de alto nível e validação externa", disse o Dr. Arun Gururajan, Vice-Presidente de Pesquisa e Ciência de Dados na NetApp. "As metodologias de detecção de ransomware que dependem apenas de dados de backup são muito lentas para mitigar efetivamente os riscos que as empresas enfrentam com ameaças de segurança cibernética. O NetApp ARP/AI reforça o armazenamento empresarial ao proporcionar recursos de detecção robustos e integrados que podem responder a ameaças de ransomware em tempo real. A classificação AAA que alcançamos da SE Labs é o resultado de nosso compromisso com a inovação em infraestrutura de dados inteligente e nosso esforço para encontrar novas formas de converter a NetApp o armazenamento mais seguro do planeta."

Ao incorporar a detecção de ransomware no armazenamento, o NetApp ARP/AI ajuda os clientes a melhorar sua resiliência cibernética, enquanto reduz a carga operacional e as habilidades necessárias para manter sua infraestrutura de dados inteligente. A tecnologia de detecção do NetApp ARP/AI se adapta e evolui continuamente conforme novas variantes de ransomware são descobertas. Este novo treinamento contínuo nas últimas distensões de ransomware garante que o NetApp ARP/AI permaneça na vanguarda da eficácia da proteção, oferecendo às organizações uma defesa permanente ao longo do tempo contra o cenário dinâmico de ransomware.