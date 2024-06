Comunicado do Business Wire :Medisca

A Medisca, uma empresa líder mundial em soluções farmacêuticas personalizadas, realizou um grande evento de inauguração em 20 de junho de 2024, para seu novo centro de reembalagem e distribuição em Plattsburgh, Nova York. O evento foi celebrado na companhia da estimada equipe de Plattsburgh da Medisca, parceiros de negócios e agentes federais e estaduais, incluindo a congressista Elise Stefanik, o senador Dan Stec e o membro da assembleia, Billy Jones. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240627642505/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Left to right: Mitchell Rubin, Medisca CFO | Assemblyman Billy Jones | Stephane Nizri, Medisca Head of Engineering | Sanjay Goorachurn, Medisca CEO | Antonio Dos Santos, Medisca Founder and Chairman | Maria Zaccardo, Medisca Co-Founder and Vice-Chair | Congresswoman Elise Stefanik | Panagiota Danopoulos, Medisca SVP Global Strategy and Innovation | Senator Dan Stec | Larry Harney, Medisca Operations Manager (Photo: Business Wire)

"Este evento marca a conclusão do maior projeto já realizado pela Medisca em nossos 35 anos de história", disse Antonio Dos Santos, fundador e presidente da Medisca. "Esta nova instalação mostra os esforços e a dedicação incansáveis do pessoal da Medisca e demonstra nosso compromisso em apoiar as crescentes demandas da medicina personalizada." Continuação do investimento na região de North Country Após 32 anos de posição estabelecida e investimento na North Country, a abertura das novas instalações da Medisca em Plattsburgh exemplifica o valor da força de trabalho nesta região.

"O novo centro da Medisca é um testemunho do nosso pool de talentos da força de trabalho local, já oferecendo 65 empregos locais bem remunerados e com planos de expansão adicional", disse a congressista Elise Stefanik. "Esse investimento significativo em Plattsburgh ressalta a força de nossa região. Tenho orgulho de apoiar a Medisca e as muitas indústrias que investem em nossa comunidade e impulsionam a prosperidade econômica para as famílias trabalhadoras de Upstate e North Country." Duplicar a capacidade para atender às crescentes demandas da medicina personalizada Consolidando as operações existentes num único local equipado com maquinaria inovadora e fluxos de trabalho automatizados, as novas instalações aumentarão significativamente a capacidade da empresa de apoiar os diversos grupos de cuidados de saúde que atende. "Em particular, a nova instalação permitirá que a Medisca expanda sua capacidade de fornecer produtos de qualidade a farmacêuticos e profissionais de saúde, para que eles possam preparar medicamentos personalizados e essenciais para pacientes como você e eu, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo", disse Sanjay Goorachurn, CEO da Medisca. Aproveitar a inovação escalável, reforçar os sistemas de qualidade estabelecidos e priorizar a saúde, a segurança e o bem-estar da equipe da Medisca foram fundamentais em todas as decisões tomadas durante o projeto e a construção das novas instalações. As principais considerações incluíram a introdução de salas de produção personalizadas com classificação ISO e a utilização de sistemas de gerenciamento de armazém personalizados para rastreabilidade de ponta a ponta. "Em conjunto, a nova instalação é um exemplo de última geração que aproveita a inovação e as rigorosas medidas de qualidade e segurança para proteger nosso produto, nosso pessoal e o meio ambiente", disse Dos Santos.

As novas instalações da Medisca Plattsburgh passaram por uma inspeção bem-sucedida no estado de Nova York e por uma auditoria de documentação e sistemas de terceiros, com licenças adicionais e inspeções de agências ativamente em andamento para atender aos mercados dos Estados Unidos e mundial. Para dar uma olhada nas novas instalações, clique aqui. Sobre a Medisca Fundada em 1989, a Medisca é líder mundial em soluções de medicina personalizada e cadeia de suprimentos farmacêuticos. Seu vasto portfólio de mais de 2.000 produtos é complementado por uma biblioteca de mais de 10.000 fórmulas de medicamentos exclusivas e personalizadas, experiência e serviços de manipulação de medicamentos, educação continuada em saúde, testes analíticos e muito mais. Fornecendo soluções finamente ajustadas para diversos setores de bem-estar em todo o mundo, a Medisca está preenchendo as lacunas na área de saúde e capacitando o bem-estar personalizado para todos. Para obter mais informações, acesse www.medisca.com e siga-nos no LinkedIn, Facebook e no YouTube.