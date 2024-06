Comunicado do Business Wire :Lineage, Inc.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando como gestores líderes conjuntos da oferta proposta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore Group L.L.C., Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. e Regions Securities LLC estão atuando como gestores conjuntos da oferta proposta. A Blaylock Van, LLC, a Cabrera Capital Markets LLC, a C.L. King & Associates, Inc., a Drexel Hamilton, LLC, a Guzman & Company, a Loop Capital Markets LLC, a Roberts & Ryan Investments, Inc. e a R. Seelaus & Co.

A oferta proposta será feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionadas a essa oferta, quando disponíveis, poderão ser obtidas com Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou pelo e-mail: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York, Nova York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou e-mail: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, As cuidados de: Departamento de Prospectos, e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail para [email protected] e [email protected]; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, pelo telefone 800-645-3751 (opção nº 5) ou envie uma solicitação por e-mail para [email protected].

Sobre a Lineage

A Lineage, Inc. é a maior REIT global de armazéns refrigerados controlados por temperatura, com uma rede de mais de 480 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 84,1 milhões de pés quadrados e 3,0 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Com soluções de cadeia de suprimentos e tecnologia de ponta a ponta, a Lineage colabora com algumas das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo para aumentar a eficiência de distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos e, o mais importante, alimentar o mundo.