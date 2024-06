Comunicado do Business Wire :Crayon

Os prêmios Microsoft Partner of the Year reconhecem os parceiros da Microsoft que desenvolveram e forneceram aplicativos, serviços, dispositivos e inovações de IA da Microsoft Cloud excepcionais durante o ano passado. Os prêmios foram classificados em várias categorias, com os homenageados escolhidos entre mais de 4.700 indicações de mais de 100 países. A Crayon foi reconhecida por fornecer soluções e serviços excepcionais em Scale Solutions.

"Estamos entusiasmados por ganhar o Microsoft Partner Award 2024 na categoria Scale Solutions (LSP), uma reflexão da liderança da Crayon como um provedor global de serviços de TI com uma estratégia cloud-first", disse a CEO da Crayon, Melissa Mulholland. "Nossa colaboração de longo prazo com a Microsoft tem sido fundamental para oferecer serviços de alta qualidade. Essa prestigiada honra reconhece nosso valor único e a amplitude de nossas ofertas nas seis designações de Partner Solution da Microsoft, como também nosso papel em impulsionar a transformação, consumo, conformidade e adoção das soluções em nuvem da Microsoft em escala global. Um sincero agradecimento à Microsoft por este reconhecimento estimado. Estamos ansiosos para continuar nossa forte e produtiva parceria".

A Crayon anunciou hoje que ganhou o prêmio Scale Solutions (LSP) 2024 Microsoft Partner of the Year. A empresa foi homenageada em um grupo global dos principais parceiros da Microsoft por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes baseadas na tecnologia Microsoft.

"Trabalhar com os consultores de Azure da Crayon tem sido um absoluto prazer. Todos eram experientes, dedicados e dispostos a ir além, não importando a hora do dia ou da noite. Sempre nos sentimos apoiados pela Crayon", disse Sandeep Loi, chefe de Engenharia em Nuvem da Telent.

Os Scale Solutions Partners são a expressão da Microsoft para os clientes, aproveitando as designações de soluções do Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP) para oferecer serviços de primeira classe.

"Parabéns aos vencedores e finalistas do Microsoft Partner of the Year Awards 2024! disse Nicole Dezen, diretora de Parcerias e vice-presidente corporativa da Microsoft. "O impulso gerado pelos inúmeros anúncios de IA e Copilot este ano impulsionou a inovação dos nossos parceiros, permitindo serviços e soluções revolucionárias para os clientes. Estou inspirada pela capacidade e criatividade no nosso ecossistema de parceiros, e os vencedores deste ano demonstram de forma magnífica o melhor do que é possível com IA e o Microsoft Cloud".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240626004491/pt/

Contato