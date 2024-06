Comunicado do Business Wire :Café Joyeux

"Robert conseguiu o seu primeiro trabalho aos 47 anos... mas, ele sempre foi incrível..., estava apenas esperando que o mundo fosse também." Essa é a verdadeira mensagem de "47", uma animação inspirada na jornada de vida de um homem com síndrome de Down. Recém premiado com um Leão de Prata na categoria Film e três outros prêmios no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions na semana passada, o filme será comemorado hoje à noite em um evento para arrecadação de fundos na Villa Albertine - Embaixada da França -, na histórica mansão Payne Whitney, em Nova York. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240627333256/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Robert got his first job at the age of 47...But he's always been amazing...He was just waiting for the world to be." That's the simple truth of '47,' the inspirational animated short about the lifelong journey of a man with Down syndrome, which won the prestigious Silver Film Lion and three other awards at last week's Cannes Lions Festival of Creativity, and will be celebrated tonight at a fundraising screening event at the French Embassy's Villa Albertine at the historic Payne Whitney mansion in New York City. (Graphic: Business Wire)

"Ficamos muito felizes com a reação ao "47" e mais ainda com o que o nosso filme representa para a inclusão", disse Sylvie Giret, CEO do Café Joyeux nos EUA. Com sede na França, o Café Joyeux são cafés-restaurantes sem fins lucrativos comprometidos a empregar pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento (DDI). No início do ano, a rede lançou seu primeiro estabelecimento nos EUA, no centro de Manhattan, com uma premiére do curta para os membros de sua equipe e seus familiares. Aproximadamente sete milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem com deficiências de desenvolvimento, como a síndrome de Down e o autismo, sendo que cerca de 75% a 80% estão desempregados. O cofundador do Café Joyeux, Yann Bucaille-Lanrezac, afirma: "O nosso filme humaniza o que muitas pessoas com síndrome de Down e autismo vivenciam, ao mesmo tempo que celebra lindamente seu potencial e sua capacidade. Esperamos que o "47" faça diferença na vida das pessoas da mesma forma que os nossos cafés fazem".

A animação mostra Robert, um menino com síndrome de Down, em uma odisséia pessoal. Guiado pelo amor de sua mãe, simbolizado por um lenço amarelo que se transforma em uma vela de barco, ele viaja por um rio repleto de rejeição, exclusão e intimidações. Isso acontece até seus 47 anos, quando ele finalmente chega ao porto seguro que é o Café Joyeux e descobre um mundo que aceita as suas habilidades extraordinárias. No final do filme, quando os créditos aparecem, o filme traz imagens de membros da equipe do Café Joyeux de Manhattan reagindo ao receber suas ofertas de emprego, além de cenas dos bastidores (making of) de "47". Produzido por e para a comunidade IDD O filme "47" é uma co-criação entre pessoas com - ou ligadas à - síndrome de Down. O diretor de arte da Zombie Studios, Bruno Jacob, e sua filha Luna, que tem síndrome de Down, idealizaram o "Robert", personagem principal do filme. Sujeet Desai, um músico americano multitalentoso com síndrome Down toca a trilha sonora do filme "Carry On" no piano, ao lado do vocalista da banda de rock vencedora do Grammy FUN, Nate Ruess. José Omar Davila, um hábil maestro da orquestra venezuelana com síndrome de Down foi quem criou os efeitos sonoros e o design de som do filme. A agência global especializada em saúdo, Klick Health, escreveu o roteiro e liderou o projeto, em parceria com a Zombio Studio e a produtora de áudio Canja Audio Culture. A equipe da produtora viajou para Desai, Buffalo, NY, para gravar o som do piano em um estúdio de som local e dirigiu a produção de Davila, remotamente. Cerca de 130 artistas da Zombie Studio trabalharam na produção e pós-produção para dar vida à animação em stop-motion. Vale destacar que os personagens e os cenários foram todos feitos à mão. Entre os muitos bonecos que criaram, foram 11 versões de Robert, com idades variando de cinco a 47 anos e com alturas de 10 a 20 centímetros. Apenas três versões foram incluídas na versão final do filme. Feitos de aço e alumínio, os bonecos foram revestidos com espuma e silicone e finalizados com resina impressa em 3D. A Zombie também fez à mão oito sets em miniatura, como réplicas da vitrine e do interior do Café Joyeux, e também criou cerca de 400 itens, incluindo pequenos croissants, bolos, xícaras de café e cadeiras. "Quando ouvimos a história da vida real do membro de equipe em que o "Robert" é baseado, ficamos tão emocionados que tivemos que capturar o otimismo e a perseverança desta comunidade", disse o diretor de criação da Klick Health, Rich Levy. "Ficamos maravilhados com o Café Joyeux e esperamos que o nosso filme inspire outras pessoas a serem igualmente receptivas e inclusivas, reconhecendo que somos todos únicos e merecemos alcançar todo o nosso potencial."

"Tínhamos uma história sensível e inspiradora para contar de forma lúdica. O nosso objetivo como produtora era criar uma animação com simplicidade e elegância em um design estético. Tudo isso se combina com o conteúdo empático, aproximando o espectador da experiência da comunidade IDD e oferecendo a todos um vislumbre de suas vidas", declara o diretor da Zombie Studio, Paulo Garcia. "Este projeto foi um dos mais impactantes que já realizamos", acrescenta Filipe Resende, fundador e diretor musical da Canja Audio Culture. "Contar com a colaboração de Sujeet e José Omar neste projeto foi realmente incrível. O talento e entusiasmo deles ficaram evidentes desde o início, e o seu envolvimento adicionou uma camada de autenticidade e profundidade que ressoa profundamente." Para assistir o curta "47", acesse https://us.cafejoyeux.com/pages/47-film. Para apoiar e vivenciar a alegria do Café Joyeux, sua primeira unidade nos EUA está localizada entre a Lexington Avenue e a East 52nd Street em Nova York.