Comunicado do Business Wire :Belkin

Belkin, uma marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje um marco significativo: a venda de um milhão de unidades de fones de ouvido infantis em todo o mundo. A gama diversificada de estilos e cores da Belkin, junto com seu compromisso com a qualidade, consolidou sua posição como líder em produtos de áudio para crianças.

Todos os produtos de áudio da Belkin são submetidos a testes meticulosos para garantir qualidade, design e funcionalidade de primeiro nível. Para fones de ouvido infantis, limites de volume seguros garantem uma experiência de audição segura nas opções com e sem fio. Para mais diversão e personalidade, os fones de ouvido supra-auriculares SoundForm Mini incluem adesivos para as crianças personalizarem ainda mais seus fones de ouvido com base em seu estilo exclusivo.

-- Fones de ouvido infantis sem fio SoundForm Mini On-Ear: Ideais para ensino à distância, longas viagens de carro e entretenimento, estes fones de ouvido sem fio vêm com um limite de volume de 85 dB para proteger os ouvidos dos jovens e bateria com maior duração para ouvir o dia todo.

Como parte de seu processo de teste de áudio, a Belkin usa microfones especiais para testar todos os fones de ouvido, garantindo medições de som precisas. A Belkin segue os padrões do setor e usa um sinal de teste específico para consistência, junto com um transmissor Bluetooth, a fim de garantir resultados de teste confiáveis. Em vez de confiar apenas em seus próprios resultados de laboratório, a empresa confirma suas descobertas com resultados de dois laboratórios independentes adicionais. Este processo garante que os níveis de volume dos fones de ouvido da Belkin sejam precisos e seguros para todos.

O Signature Sound da Belkin tem por base o balanço: graves profundos, vozes claras e agudos nítidos. Concebido com precisão para reproduzir um som nítido e envolvente de home theater com excelente resposta de frequência, os ouvintes podem manter o volume em um nível seguro sem perder o ritmo. Com a segurança sendo um valor essencial em todos os produtos da Belkin, o Signature Sound da Berkin ajuda a manter o som claro, mesmo em volumes mais baixos.

-- Fones auriculares infantis sem fio SoundForm Nano 2: Estes fones auriculares trazem o verdadeiro som sem fio para jovens ouvintes. Crianças de 7 anos ou mais podem aproveitar o conforto durante todo o dia com cinco tamanhos de pontas auriculares antimicrobianas com ajuste hermético. Pronto para muitas músicas, vídeos e aulas, o Nano 2 oferece 8 horas de reprodução e outras 20 horas de carga no estojo.

-- Os fones de ouvido infantis com fio SoundForm Mini On-Ear estão disponíveis em Belkin.com, Amazon e outros varejistas certificados por US$ 24,99.

-- Os fones de ouvido infantis sem fio SoundForm Mini On-Ear estão disponíveis em Belkin.com, Amazon e outros varejistas certificados por US$ 34,99.

-- Os fones auriculares infantis sem fio SoundForm Nano 2 estão disponíveis em Belkin.com e outros varejistas certificados por US$ 34,99.

-- Os fones de ouvido infantis sem fio SoundForm Inspire Over-Ear estão disponíveis em Belkin.com, Amazon e outros varejistas certificados por US$ 39,99.

Para mais informação sobre os fones de ouvido infantis da Belkin Kids, acesse o site.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

