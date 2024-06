Colisão entre trem e ônibus deixa 7 mortos e 5 feridos na Eslováquia

O acidente ocorreu após as 17h locais (12h de Brasília), perto da cidade de Nove Zamky, conforme relatado pela agência de notícias CTK.

Sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma colisão, nesta quinta-feira (27), entre um trem e um ônibus em um cruzamento de nível no sudoeste da Eslováquia, anunciaram os serviços de emergência.

"Sete pessoas sucumbiram aos ferimentos", informaram os serviços de emergência eslovacos no Facebook, que haviam reportado anteriormente seis vítimas fatais.

Bahylova, por sua vez, assinalou que o maquinista do trem "sofreu queimaduras devido ao incêndio na locomotiva".

A colisão ocorreu em um cruzamento de nível protegido por barreiras e sinais luminosos, detalhou a porta-voz da empresa ferroviária.

Mídias locais publicaram um vídeo que mostrava passageiros ao lado do trem parcialmente em chamas, enquanto uma espessa nuvem de fumaça cinza subia ao céu.

Uma passageira, Katarina Molnarova, disse à AFP que havia "sentido e escutado uma batida e uma explosão" quando o trem estava saindo da estação de Nove Zamky.

"Após alguns minutos, conseguimos sair [...] Vimos que a parte dianteira do trem estava em chamas", relatou esta mulher de 43 anos, originária da cidade de Sturovo, no sul do país.

O ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, e o chefe adjunto da polícia, Rastislav Polakovic, se deslocaram para o local do acidente, informou a polícia no Facebook.