Canadá orienta que cidadãos deixem o Líbano com aumento de tensão entre Israel e Hezbollah

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, disse na última terça-feira, 25, para os canadenses deixarem o Líbano devido ao aumento das tensões entre Israel e Hezbollah. Para quem está no território canadense, Joly recomendou evitar viagens ao país.

"A situação de segurança no Líbano está se tornando cada vez mais volátil e imprevisível devido à violência contínua e crescente entre o Hezbollah e Israel e pode se deteriorar ainda mais sem aviso prévio", disse Mélanie, em nota.

Militares de Israel afirmaram no dia 18 de junho ter "aprovado e validado" planos operacionais para uma possível ofensiva no Líbano, já que os meses de combates com o Hezbollah, a força paramilitar mais importante do mundo árabe, ameaçam se transformar em uma guerra total.