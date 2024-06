Rejeição à tentativa de 'golpe de Estado' na Bolívia

Líderes do mundo se manifestaram nesta quarta-feira (26) rapidamente contra a tentativa de "golpe de Estado" na Bolívia, como denunciou o presidente do país, Luis Arce, após o envio de tropas e tanques à sede do governo em La Paz. As imagens televisionadas de um tanque tentando derrubar um portão metálico do palácio presidencial, por onde entrou posteriormente o general Juan José Zúñiga, até então comandante do Exército, viralizaram nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ex-presidente boliviano Evo Morales denunciou a formação de um "golpe de Estado", como classificou mais tarde o próprio Arce, que convocou os bolivianos a se mobilizarem contra a iniciativa de Zúñiga.

Em seguida, governos da região expressaram repudio à tentativa de golpe e pediram a restituição da ordem constitucional na Bolívia. - Brasil - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou na rede social X "qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia" e reafirmou o compromisso do Brasil "com o povo e a democracia no país irmão presidido por @LuchoXBolivia", acrescentando querer que a democracia "prevaleça em toda a América Latina". Em um comunicado publicado pelo Itamaraty, o governo brasileiro também condenou "nos mais firmes termos" os eventos em andamento na Bolívia e manifestou seu "apoio e solidariedade" ao presidente Arce e ao povo boliviano.

O Brasil estará "em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia", garantiu. "Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o Mercosul, sob a égide do Protocolo de Ushuaia", concluiu o comunicado. - Estados Unidos - O governo do presidente americano, Joe Biden, fez um chamado "à calma", declarou à AFP uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. "Os Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação" na Bolívia, se limitou a dizer a funcionária. - Colômbia - A Colômbia manifestou em um comunicado sua "total rejeição ao golpe militar" que ocorreu na Bolívia, onde "se atenta diretamente contra a democracia e a estabilidade da região". "A América Latina deve unir-se a favor da democracia (...) Um golpe antidemocrático precisa ser enfrentado com a mobilização generalizada do povo", pediu por sua vez o presidente esquerdista, Gustavo Petro, no X.

"Convido a todo o povo boliviano à resistência democrática", acrescentou. - México - A primeira mulher eleita presidente do México, Claudia Sheinbaum, classificou no X a tentativa como um "atentado contra a democracia". "Nosso apoio incondicional ao presidente Luis Arce e ao seu povo", disse Sheinbaum.