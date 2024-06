O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, retornou nesta quarta-feira (26) à Austrália, seu país natal, onde espera começar uma nova vida após um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, que o deixou em liberdade, após admitir sua culpa por revelar segredos da área de Defesa.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou, nesta quarta-feira (26), a designação do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, como seu novo secretário-geral, em um momento crítico pela guerra da Ucrânia e o possível retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

O holandês Mark Rutte, conhecido por sua capacidade de argumentar com Donald Trump, terá de mobilizar todas suas capacidades diplomáticas para liderar a Otan em um dos períodos mais difíceis de sua história.

CORUMBÁ:

Entre preocupação e indignação, moradores do Pantanal resistem a queimadas históricas

As queimadas históricas registradas este ano no Pantanal têm provocado um misto de preocupação, indignação e revolta na população que vive neste bioma, Patrimônio Natural da Humanidade e conhecido em todo o mundo por sua rica biodiversidade.

(Brasil clima meioambiente incêndios saúde, Reportagem, 600 palavras, a ser transmitida)

Por VITORIA VELEZ

BUENOS AIRES:

Justiça argentina inicia julgamento por tentativa de homicídio da ex-presidente Kirchner

A Justiça argentina inicia, nesta quarta-feira (26), o julgamento pela tentativa de homicídio de Cristina Kirchner em 2022, quando um homem disparou o gatilho a centímetros do rosto da então vice-presidente em uma tentativa fracassada de assassinato que chocou a sociedade e rompeu um limite político.

(Argentina justiça política ataque, 460 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden e Trump, dois candidatos com políticas externas opostas

As guerras na Ucrânia e em Gaza, assim como a relação com a China e o futuro da Otan, estarão presentes no debate televisivo de quinta-feira (26) entre Joe Biden e Donald Trump, dois candidatos presidenciais com visões e personalidades diametralmente opostas.

(EUA debate mídia televisão eleições diplomacia, 720 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Migração, uma arma explosiva no debate entre Biden e Trump

A política migratória deve inflamar o debate de quinta-feira (27) entre Donald Trump, que acusa os migrantes de "envenenar o sangue" dos Estados Unidos, e Joe Biden, que fará o possível para se distanciar de seu adversário republicano.

(EUA debate mídia televisão eleições migração, 640 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Ex-presidente de Honduras aguarda sentença nos EUA por tráfico de drogas e armas

A Justiça dos Estados Unidos anuncia, nesta quarta-feira (26), a sentença contra o ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, considerado culpado há três meses e meio de tráfico de drogas e armas.

(EUA Honduras narcotráfico justiça, 500 palavras, a ser transmitida)

ASSUNÇÃO:

Assembleia geral da OEA começa após desentendimentos com Argentina de Milei

A assembleia geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) começa nesta quarta-feira em Assunção, atravessada pela guinada à direita da Argentina de Javier Milei e com foco na Venezuela, Nicarágua e Haiti.

(Argentina diplomacia EUA Latam, 500 palavras, a ser transmitida)

EKATERIMBURGO:

Julgamento de jornalista americano por acusação de espionagem começa na Rússia

O jornalista americano Evan Gershkovich, detido na Rússia há 15 meses por acusações de espionagem que ele nega, compareceu nesta quarta-feira (26) a um tribunal de Ekaterimburgo para o primeiro dia de seu julgamento, que acontece com portas fechadas.

(Rússia EUA diplomacia conflito mídia justiça espionagem Ucrânia tribunal, 680 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Rishi Sunak enfrenta líder trabalhista em último debate antes das eleições britânicas

O primeiro-ministro conservador do Reino Unido, Rishi Sunak, a quem as pesquisas atribuem uma derrota clara nas eleições de 4 de julho, enfrenta nesta quarta-feira (26) o último debate televisionado contra o líder trabalhista Keir Starmer, com a esperança de diminuir a diferença.

(GB eleições política, 580 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Keir Starmer, trabalhista de berço que se aproxima do poder

Keir Starmer, que mudou os rumos do Partido Trabalhista para aproximá-lo de posições mais centristas, aparece como o grande favorito para ocupar o cargo de próximo primeiro-ministro britânico e acabar com 14 anos de governos conservadores.

(GB eleições política, 590 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Sunak, um primeiro-ministro que lutou contra seu próprio partido

Rishi Sunak, primeiro chefe de Governo de origem indiana, parece estar com as horas contadas como primeiro-ministro, vítima das lutas internas e da crise que o Partido Conservador está sofrendo.

(GB eleições política, 600 palavras, já transmitida)

BORDEAUX:

Sexo, transgressão e overdose: um mergulho nas baladas 'chemsex'

Suco de laranja e bombons, drogas à vontade e homens nus dispostos a praticar "sexo desenfreado"... David, Julien, Hugo e Alexandre desvendam para a AFP as baladas "chemsex", termo usado para designar a prática sexual regada a substâncias em pleno auge na comunidade gay, apesar dos riscos de overdose às vezes fatais.

(França sexualidade drogas homens LGBTQIA+ narcotráfico homicídio, 1570 palavras, já transmitida)

MONT-SAINT-MARTIN, França:

Insegurança como pano de fundo para o voto na extrema direita em pequena cidade da França

O gabinete da prefeitura de Mont-Saint-Martin ainda cheira a tinta, um ano depois de ter sido saqueado durante distúrbios na França, onde o sentimento de insegurança impulsiona o voto na extrema direita.

(eleições França segurança política parlamento, 656 palavras, já transmitida)

TEERÃ:

Iranianos definem presidente em período turbulento

Os iranianos comparecerão às urnas na sexta-feira (28) para escolher um novo presidente entre seis candidatos, incluindo um reformista relativamente desconhecido que almeja superar os conservadores.

(Irã eleições política, 660 palavras, já transmitida)

PARIS:

Quase um terço dos adultos no mundo não se movimenta o suficiente para a saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um "sinal de alerta" nesta quarta-feira(26), ao publicar um estudo que revela que quase um terço dos adultos não pratica atividade física suficiente, o que ameaça sua saúde física e mental.

(OMS trabalho saúde, 570 palavras, já transmitida)

MOKOPANE:

Material radioativo é usado para dissuadir caçadores de rinocerontes na Africa do Sul

Cientistas sul-africanos começaram esta semana a injetar material radioativo nos chifres de rinocerontes vivos para facilitar a sua detecção nos postos fronteiriços, esperando assim acabar com a caça furtiva que está dizimando estes animais protegidos.

(ÁfricadoSul ambiente animais crime ciência, 500 palavras, já transmitida)

-- Acompanhamento das partidas Equador-Jamaica e Venezuela-México

-- Acompanhamento das partidas Eslováquia-Romênia, Ucrânia-Bélgica, Geórgia-Portugal e R. Tcheca-Turquia

PARIS:

Da exceção à paridade, as mulheres ganham espaço nos Jogos Olímpicos

Foram apenas 22 em 1900 e serão mais de 5.000 em 2024: entre a primeira edição parisiense dos Jogos Olímpicos e a do próximo mês, as mulheres ganharam espaço no evento, contrariando o próprio pai das Olimpíadas, Pierre de Coubertin

(Paris 2024 Mulheres Oly olimpismo, 640 palavras, já transmitida)

LAUSANNE:

Paridade ainda não é realidade entre treinadores olímpicos

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, haverá tantas mulheres como homens em Paris. Uma paridade alcançada entre os atletas, mas entre os treinadores ainda está muito longe de se tornar realidade.

(Paris 2024 Mulheres Oly, 646 palavras, já transmitida)

