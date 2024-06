Manifestações contra o governo do Quênia deixam 22 mortos

Na terça-feira, um grupo de manifestantes invadiu o Parlamento à força pela primeira vez na história do país, independente desde 1963.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia (KNHRC) registrou 22 mortes, incluindo 19 em Nairóbi, a capital, assim como "mais de 300 feridos e mais de 50 detenções", anunciou a presidente do organismo, Roseline Odede.

Ao menos 22 pessoas morreram na terça-feira no Quênia durante um dia de protestos contra o governo, informou nesta quarta-feira a agência de direitos humanos do país, onde novas manifestações foram convocadas.

A jornalista e ativista Hanifa Adan, uma das líderes dos protestos, convocou novas manifestações pacíficas para quinta-feira em memória das pessoas que morreram na terça-feira.

"Amanhã (quinta-feira), nós vamos marchar pacificamente, novamente vestidos de branco, por todos os nossos caídos na batalha. Não os esqueceremos!!!", escreveu na rede social X.

As manifestações, lideradas principalmente por jovens, começaram de maneira pacífica na semana passada em Nairóbi e outras cidades para protestar contra os novos impostos previstos no orçamento 2024-2025, que está sendo debatido no Parlamento.