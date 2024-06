Manifestações contra o governo do Quênia deixam 13 mortos

Na terça-feira, um grupo de manifestantes invadiu o Parlamento à força pela primeira vez na história do país, independente desde 1963.

"Até o momento, temos pelo menos 13 pessoas mortas, mas este não é o número final (...) Nunca havíamos observado algo assim", disse o presidente da Associação Médica do Quênia, Simon Kigondu.

Ao menos 13 pessoas morreram na terça-feira no Quênia durante um dia de protestos contra o governo, informou a principal associação de médicos do país.

As manifestações, lideradas principalmente por jovens, começaram de maneira pacífica na semana passada em Nairóbi e outras cidades para protestar contra os novos impostos previstos no orçamento 2024-2025, que está sendo debatido no Parlamento.

Na terça-feira, quando os opositores voltaram a protestar, a tensão aumentou repentinamente em Nairóbi. Segundo várias ONGs, incluindo a Anistia Internacional no Quênia, a polícia abriu fogo para tentar conter a multidão, o que levou as pessoas a romper os controles de segurança do Parlamento e invadir o edifício.

A terça-feira foi marcada por saques e incêndios de edifícios em Nairóbi e outras cidades. O governo mobilizou o Exército. Durante a noite, o presidente William Ruto se comprometeu a reprimir com veemência "a violência e a anarquia".