Iranianos definem presidente em período turbulento

Os iranianos comparecerão às urnas na sexta-feira (28) para escolher um novo presidente entre seis candidatos, incluindo um reformista relativamente desconhecido que almeja superar os conservadores. A eleição, inicialmente prevista para 2025, foi organizada em poucas semanas, após a morte do presidente Ebrahim Raisi, vítima de um acidente de helicóptero em 19 de maio. As eleições acontecem em um momento delicado para a República Islâmica, que precisa administrar, ao mesmo tempo, tensões internas e crises geopolíticas, como a guerra de Gaza e seu programa nuclear. E tudo isso a apenas cinco meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, grande inimigo de Teerã.

A campanha começou sem entusiasmo, mas é considerada mais disputada que o pleito de 2021, graças à candidatura do reformista Masud Pezeshkian, que está entre os três favoritos. Pela primeira vez desde 2005, o país pode ter segundo turno. Pezeshkian recebeu nesta quarta-feira o apoio do ex-presidente moderado Hasan Rohani (2013-2021). "Peço aos que desejam moderação e relações construtivas com o mundo que votem no doutor Masud Pezeshkian", declarou Rohani em um vídeo divulgado no último dia da campanha.

Os dois principais rivais de Pezeshkian são o presidente do Parlamento, o conservador Mohammad Bagher Ghalibaf, e Said Jalili, o ex-negociador ultraconservador do programa nuclear iraniano. Os outros candidatos são Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, que foi vice-presidente de Raisi, Mostafa Purmohammadi, ex-ministro do Interior e da Justiça, e Alireza Zakani, prefeito ultraconservador de Teerã desde agosto de 2021. - Desemprego e pobreza - Para ter chances de vitória, Masud Pezeshkian precisa de uma taxa de participação forte, ao contrário do que aconteceu na eleição presidencial de 2021, que registrou uma abstenção recorde de 51% e na qual nenhum candidato reformista ou moderado foi autorizado a concorrer. Na terça-feira, o guia supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, pediu aos iranianos "taxa de participação elevada" nas eleições. "Não vou votar, porque independente de quem vença, nada vai mudar para o povo", declarou Neda, uma engenheira de Teerã, à AFP. Jaleh, uma dona de casa de 60 anos, disse que está preparada para votar, um "dever" em um momento com "tantas coisas para resolver, como o desemprego ou a pobreza".

Para Ali Vaez, especialista em Irã no 'International Crisis Group', o futuro presidente terá que enfrentar "o desafio" do espaço aberto entre o Estado e a sociedade. Segundo ele, nenhum candidato "apresentou um plano concreto para solucionar os problemas". O reformista Pezeshkian, 69 anos, pai de família e viúvo, afirmou que é possível "melhorar" alguns dos problemas enfrentados pelos 85 milhões de iranianos. Mas alguns eleitores encaram com desconfiança este médico, que foi ministro da Saúde há duas décadas.