EUA faz chamado 'à calma' na Bolívia

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "chama à calma" na Bolívia após tropas militares serem deslocadas nesta quarta-feira (26) à sede do governo em La Paz, declarou à AFP uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

"Os Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação" no país latino-americano, acrescentou, após o presidente boliviano, Luis Arce, pedir ao povo boliviano que "se organize e se mobilize contra o golpe de Estado".

