Comunicado do Business Wire :Vitruvian Partners

A Vitruvian Partners aumentou sua participação acionária naCivitatis , a principal plataforma on-line curada de tours guiados e atividades para consumidores de língua espanhola e portuguesa, investindo mais USD 50 milhões. A Civitatis continua sendo liderada pelo fundador e CEO Alberto Gutiérrez, que criou a empresa em 2008. A Civitatis é um exemplo raro de uma empresa que tem fluxo de caixa positivo desde o início, criada pelo fundador sem nenhum capital externo. A empresa continua na trajetória para se tornar um futuro unicórnio espanhol, como um marketplace curado para a grande e crescente categoria de tours e atividades, sustentado por uma rápida digitalização. O fundador e CEO Alberto Gutiérrez afirmou: "nosso crescimento e lucratividade foram impulsionados por uma combinação de canais de vendas altamente eficazes, uma plataforma tecnológica bem investida e uma abordagem centrada no cliente, oferecendo atividades e tours no idioma preferido de nossos clientes. Nossos clientes apreciam nossos catálogos cuidadosamente selecionados de atividades em todo o mundo, além da facilidade de reserva e, claro, da experiência excepcional que proporcionamos. Com o apoio da Vitruvian, continuamos a expandir nossas ofertas e atender às demandas de nossa base de clientes em rápido crescimento". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A empresa, com sede em Madrid, oferece 90.000 atividades em 160 países, com mais de 10 milhões de clientes em 2023. Sophie Bower-Straziota, da Vitruvian Partners, disse: "sob a forte liderança de Alberto, a Civitatis cresceu a uma taxa excepcional de 50% ao ano, mantendo lucratividade contínua e forte. O potencial de mercado é amplo e está em crescimento, com cerca de 750 milhões de falantes de espanhol e português ao redor do mundo. Ficamos encantados com a oportunidade de aumentar nossa participação acionária e fornecer suporte adicional para a empresa continuar sua impressionante expansão".

Nos próximos anos, a Civitatis continuará a consolidar sua posição como marca líder em tours e atividades para clientes na Espanha e na América Latina, com foco especial no México, Brasil e Argentina, onde já ocupa a posição de liderança em vendas há anos. O investimento consiste na venda de ações secundárias, uma vez que a empresa não precisa de capital primário, sendo lucrativa desde o início. Sobre a Civitatis A Civitatis é o principal marketplace curado para tours e atividades em espanhol, com mais de 90.000 atividades em 4.000 destinos distribuídos por 160 países.

Sobre a Vitruvian A Vitruvian Partners é um investidor internacional com foco em crescimento, com escritórios em Londres, Madrid, Miami, Estocolmo, Munique, Luxemburgo, São Francisco, Singapura, Mumbai e Xangai. A Vitruvian se concentra em situações dinâmicas caracterizadas por crescimento rápido e mudança em setores de baixo investimento. A Vitruvian gerencia cerca de US$ 20 bilhões em fundos ativos. Seus fundos têm apoiado muitos líderes globais em tecnologia de viagens e experiências, como Skyscanner, Fever, Sykes, Travel Counsellors, OAG e Jac Travel; além de outros líderes em tecnologia como Just Eat, Wise, Darktrace, CRF Health, Snow Software e Bitdefender. Confira mais informações em www.vitruvianpartners.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240626097407/pt/

Contato Siobhan Loftus da Vitruvian Partners [email protected]