Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções de IoT, anunciou o lançamento do módulo Wi-Fi autônomo FLM263D que suporta o Alexa Connect Kit (ACK) SDK para o Matter, permitindo que os dispositivos de IoT se conectem perfeitamente com controladores compatíveis com o Matter, incluindo Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e Apple HomeKit. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240626534863/pt/ Quectel unveils FLM263D Wi-Fi module: Pioneering seamless connectivity with ACK SDK for Matter (Photo: Business Wire)

O Matter é um padrão fundamental na comunicação de casas inteligentes, enfrentando os desafios persistentes de compatibilidade e fragmentação no setor ao permitir a comunicação direta entre dispositivos inteligentes. Governados pela Connectivity Standards Alliance (CSA), os dispositivos Matter passam por um rigoroso processo de certificação para garantir conexões seguras, confiáveis e universalmente interoperáveis. A adesão a essa certificação é fundamental para todos os produtos compatíveis com o Matter, promovendo uma estrutura de comunicação unificada e aprimorando as experiências do usuário. "Criamos o ACK para simplificar para os fabricantes de dispositivos a criação de dispositivos domésticos inteligentes com um serviço totalmente gerenciado, sem a necessidade de conhecimento profundo de vários protocolos sem fio, conectividade complexa com a nuvem e a necessária manutenção da infraestrutura de nuvem. Estamos entusiasmados com esse lançamento porque o FLM263D da Quectel aumenta o portfólio de soluções disponíveis do ACK e oferece mais opções para os fabricantes de dispositivos," diz Ben McInnis, diretor de Smart Home da Amazon. "Revolucionando a conectividade no cenário de casas inteligentes, nosso mais recente módulo FLM263D estabelece um novo padrão para integração perfeita", comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. "Ele também capacita os desenvolvedores com suporte robusto para o SDK ACK para Matter, garantindo uma interoperabilidade e inovação incomparáveis no ecossistema IoT".

O módulo FLM263D é um módulo Wi-Fi 6 de banda única de 2,4 GHz, com um processador de alto desempenho com uma frequência de até 320 MHz. Esse módulo inovador oferece suporte ao protocolo IEEE 802.11b/g/n/ax e ao BLE 5.2, juntamente com 512 KB de SRAM e 4 MB de flash integrados para um desempenho ideal. Além disso, ele atende a rigorosos padrões de segurança, incluindo inicialização segura e criptografia mbed TLS, garantindo proteção robusta para dispositivos conectado. O FLM263D oferece suporte para certificações de dispositivos, como Works with Alexa (WWA), e recursos como Matter Simple Setup (MSS). O MSS permite que os usuários finais conectem perfeitamente os dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com o Matter à Alexa com configuração sem toque, enquanto o WWA aumenta a confiança do consumidor ao comprar na Amazon. O FLM263D oferece cinco interfaces GPIO que podem funcionar alternativamente como canais de comunicação PWM ou I2C. Projetado com um fator de forma LCC, antena PCB integrada, medindo apenas 17,3 mm × 15,0 mm × 2,8 mm, e com uma faixa de temperatura operacional de -40°C a +105°C, além de uma fonte de alimentação de 3,0~3,6V, o FLM263D é perfeitamente adequado para aplicações de iluminação inteligente, especialmente lâmpadas inteligentes. Módulos adicionais serão lançados em breve para expandir o escopo das ofertas da Quectel, incluindo interruptores inteligentes, plugs inteligentes e outras aplicações domésticas inteligentes. Sobre a Quectel A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT apoiado por suporte e serviços excepcionais. Nossa equipe global em expansão de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em módulos celulares, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, bem como em antenas e serviços.

Com escritórios regionais e suporte ao redor do mundo, nossa liderança internacional está dedicada ao avanço de IoT, ajudando a construir um mundo mais inteligente. Para mais informações, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.