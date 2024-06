Comunicado do Business Wire :Prodapt

A Prodapt, a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido voltada para o setor de conectividade, anunciou um centro de operações onshore em Porto Rico, alinhando-se com uma estratégia comprovada para complementar os esforços offshore com os recursos onshore e nearshore para possibilitar os serviços de tecnologia integrados que incluem o suporte a contratos governamentais e engajamento com o cliente multilíngue. Expandindo junto com a unidade do Panamá, o novo centro ajudará os prestadores de serviço de comunicações (CSPs, na sigla em inglês) a acelerar a transformação e aproveitar os serviços gerenciados com tecnologia de IA para agilizar a TI/as redes, simplificar os processos comerciais e melhorar as experiências do cliente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em breve, a Prodapt criará 200 postos de trabalho no centro de Porto Rico, contratando pessoas habilitadas em operações e telecomunicações com tecnologia de IA, computação na nuvem, análise de dados, entre outros. A Prodapt escolheu Porto Rico por sua abundância em talentos técnicos, ecossistema de tecnologia em crescimento, fortes habilidades de engenharia e incentivos atraentes para investidores. A Invest Puerto Rico, uma parceria público-privada que possibilita investimentos em Porto Rico, viabilizou a chegada da Prodapt.

"Essa expansão ressalta o potencial da ilha como um centro de inovação e avanço tecnológico. A presença da Prodapt na ilha criará empregos de alta qualidade, melhorará nossa posição como líder nos setores de TI e telecomunicações e impulsionará o crescimento econômico", disse Ella Woger-Nieves, CEO da InvestPR. "A decisão da Prodapt de se expandir em Porto Rico é uma prova da força de trabalho qualificada e do clima favorável aos negócios da nossa ilha. Esse investimento impulsionará o crescimento econômico, criará oportunidades de emprego e concretizará ainda mais a reputação de Porto Rico como um local estratégico para empresas globais", disse Manuel Cidre, secretário do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Comércio (DEDC) do governo de Porto Rico. "O centro de Porto Rico oferece operações de fornecimento econômicas e de desempenho crítico para nossos clientes CSP. Combinando a experiência com nativos de telecomunicações da Prodapt, as soluções com tecnologia de IA generativa e a base de talentos qualificados de Porto Rico, o novo centro aumentará muito nossos esforços para ajudar os clientes a atingir seus objetivos de negócios", disse Harsha Kumar, CEO da Prodapt.

Sobre a Prodapt A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade, reconhecida pela Gartner como uma grande provedora regional de serviços de TI, nativos de telecomunicações, na América do Norte, Europa e América Latina. Com seu foco singular no domínio, a Prodapt construiu uma profunda experiência nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo. A Prodapt é uma parceira confiável para empresas em todas as camadas do setor de conectividade. Nós projetamos, configuramos e operamos soluções em seu cenário digital, de infraestrutura de rede e de operações comerciais, criando experiências que encantam seus clientes. Atualmente, nossos clientes conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos, incluindo algumas das maiores empresas de telecomunicações, mídia e Internet do mundo. A Prodapt colabora com Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros. Uma empresa "Great Place To Work® Certified?", a Prodapt emprega mais de 6.000 especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países na América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com 130 anos de existência, que emprega mais de 30.000 pessoas em mais de 80 locais em todo o mundo. Acesse www.prodapt.com para mais informações. Siga-nos no LinkedIn.

