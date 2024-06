Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

A NielsenIQ (NIQ), líder global em inteligência do consumidor, tem o orgulho de anunciar sua colaboração estratégica com a SPAR International BV, facilitando a integração dos serviços NIQ Spaceman. A NIQ oferecerá seus serviços de gerenciamento de espaço para as organizações nacionais da SPAR em todas as partes do mundo, com o objetivo de melhorar a posição de mercado de todos os parceiros da organização varejista.

A SPAR é o maior grupo voluntário líder mundial de varejistas e atacadistas de propriedade e operação independentes, que trabalham em parceria sob a marca SPAR. O grupo é composto por mais de 13.984 lojas em mais de 48 países. A SPAR International BV é responsável pelo desenvolvimento da rede SPAR globalmente e pelo aumento da competitividade, produtividade e lucratividade de seus parceiros varejistas e atacadistas.

A suíte NIQ Spaceman oferece um processo de planograma integrado e automatizado com diversos módulos para atender às necessidades do cliente, analisando o desempenho e as oportunidades dos planogramas para ajudar a tomar as melhores decisões de merchandising. A integração dos dados do planograma com o reabastecimento e outros sistemas comerciais simplifica as operações diárias e aumenta a eficiência.