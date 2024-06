Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, tem o prazer de anunciar a nomeação de Robert Courteau como presidente e a nomeação de José Duarte para o Conselho de Administração da empresa. O Sr. Courteau entrou para o conselho da Kinaxis em 2016, atuando como diretor nos Comitês de Auditoria e de Remuneração da empresa. Executivo sênior bem-sucedido, com ampla experiência em liderar novas iniciativas de negócios e atingir objetivos de crescimento em algumas das principais empresas do mundo, Courteau continuará atuando como membro dos Comitês de Auditoria e Remuneração. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Sr. Duarte chega à Kinaxis com mais de 30 anos de experiência em liderança sênior, incluindo cargos de CEO na Infovista, Infinitas Learning e Unit 4. Duarte também ocupou vários cargos de liderança na SAP, incluindo Presidente, Serviços Globais e Diretor Corporativo, presidente da EMEA e Índia, e presidente da América Latina. Atualmente, Duarte atua como presidente da ProAlpha e é diretor não executivo da Hallo

"O apoio e as contribuições de Bob para a empresa têm sido inestimáveis ao longo dos anos e estou empolgado por ele assumir este novo cargo", disse John Sicard, presidente e CEO da Kinaxis. "As incríveis experiências e insights de José foram vitais para o sucesso de muitas empresas com mentalidade semelhante, e estou ansioso para trabalhar com toda a equipe enquanto continuamos a crescer e dominar o mercado de orquestração da cadeia de suprimentos". "É um privilégio assumir o cargo de presidente da Kinaxis", disse o Sr. Courteau. "A Kinaxis é a líder de mercado reconhecida em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta e estou ansioso para trabalhar com a equipe para construir sobre nosso impulso positivo e ajudar as empresas a aproveitarem a inovação para realizar todo o potencial das cadeias de suprimentos globais". O Sr. Duarte acrescentou: "Com sua tecnologia de ponta, técnicas inovadoras e posição no mercado, a Kinaxis é uma empresa muito empolgante com um futuro enorme. Estou entusiasmado por fazer parte da missão deles e por trabalhar com John e sua equipe para transformar o mercado de cadeias de suprimentos".

O software alimentado por IA da Kinaxis permite que as empresas orquestrem sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a entrega na última milha. A tecnologia da Kinaxis ajuda as empresas que abastecem o setor agrícola com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 bilhões de dentes limpos a cada ano e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação recebam refeições nutritivas a cada ano. Para saber mais sobre o Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com. Sobre a Kinaxis A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240626784530/pt/ Contato