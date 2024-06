Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

O Empire State Building (ESB) anunciou hoje que foi nomeado a atração número 1 do mundo no prêmio Travelers' Choice Awards 2024 do Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, e a atração número 1 nos EUA pelo terceiro ano consecutivo.

O Observatório do Empire State Building passou recentemente por uma reimaginação de US$ 165 milhões que incluiu a adição de uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes personalizados para os funcionários do Observatório e um novo Observatório no 102º andar com vistas inigualáveis. O ESB gera continuamente atenção global e se envolve com públicos amplos para nutrir uma forte afinidade com os fãs por meio de conteúdo social viral e grandes ativações com parceiros como "House of the Dragon" da HBO,Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound e "Star Wars."

O Observatório do Empire State Building possui mais de 60.000 avaliações de 5 estrelas. Os visitantes se dizem impressionados com a autenticidade do "Edifício Mais Famoso do Mundo", suas exposições interativas e vistas incríveis. Os avaliadores consideram a visita uma experiência "única na vida" e uma das melhores coisas a se fazer em Nova York.

"Após dois anos no topo da lista dos EUA, é emocionante ver o Empire State Building conquistar o primeiro lugar no cenário mundial", disse Kristen Dalton, presidente do Tripadvisor. "Os vencedores dos cobiçados prêmios Best of the Best do Tripadvisor estão entre os 1% principais das listas em nosso site e são escolhidos com base nas avaliações de viajantes engajados, o que torna essa vitória uma conquista incrível."

Para comemorar a honra, as luzes da torre mundialmente famosa do Empire State Building brilharão no Tripadvisor Green em 25 de junho.

Mais informações sobre o Observatório do Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State BuildingO Empire State Building, Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da base à antena. A repaginação da Observatory Experience do Empire State Building, estimada em US$ 165 milhões, cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório repaginado no 102 o andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86 o andar, o único observatório de 360 graus ao ar livre com vista para Nova York e além, orienta os visitantes por toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos EUA no Prêmio Travellers' Choice 2023 do Tripadvisor: Best of the Best por dois anos consecutivos, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Fonte: Empire State Realty Trust, Inc. Categoria: Observatório