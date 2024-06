Comunicado do Business Wire :Council of the Americas

O Council of the Americas (COA) tem o prazer de anunciar os homenageados do 29º BRAVO Business Awards em um evento que será realizado no Loews Coral Gables Hotel em 30 de outubro. Executivos de empresas multinacionais e da América Latina, líderes governamentais, empreendedores e investidores globais se reunirão para celebrar e premiar a excelência e a liderança em negócios e iniciativas em toda a América Latina. "Os premiados deste ano são um reflexo de como as empresas e os líderes da nossa região têm transcendido fronteiras", destacou Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). "Esses líderes estão promovendo a região, colocando-a no cenário global. Este é um grande momento para a América Latina." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os homenageados de 2024 incluem:

-- Paula Santilli, CEO da PepsiCo Latin America, será homenageada com o "Prêmio BRAVO de Liderança Visionária" por sua liderança excepcional à frente dos negócios de alimentos e bebidas da PepsiCo na América Latina e seu foco na construção de um sistema sustentável de alimentos que beneficia as comunidades da região. -- A Globant receberá o "Prêmio BRAVO de Empresa da Década" por seu notável crescimento e trabalho transformador para reinventar o setor de serviços profissionais. As soluções tecnológicas inovadoras da empresa transformaram os setores na América Latina e no mundo, promovendo o empreendedorismo e o impacto na comunidade. Martin Migoya, cofundador e CEO, receberá o prêmio em nome da empresa. -- Francisco Alvarez-Demalde, cofundador e sócio-gerente da Riverwood Capital, será homenageado com o "Prêmio BRAVO de Investidor do Ano" por seu papel influente no setor global de investimentos em tecnologia e compromisso com o fomento do ecossistema empreendedor na América Latina. Seus investimentos e contribuições para a geração de negócios em empresas latino-americanas como Globant, VTEX, Dock, Technisys e Omie, entre várias outras, levaram a Riverwood e seu portfólio ao sucesso global e ao impacto contínuo desde a fundação da empresa em 2008.

-- João Vitor Menin, CEO da Inter&Co, receberá o "Prêmio BRAVO de CEO Inovador do Ano" por sua liderança visionária na revolução do banco digital no Brasil e na condução de sua expansão estratégica para o mercado dos Estados Unidos. Sob a sua orientação, a Inter&Co se tornou uma instituição financeira líder que oferece um super aplicativo único para serviços financeiros, incluindo investimentos, seguros, empréstimos, comércio eletrônico e até mesmo entrega de alimentos. "Nossos homenageados de 2024 representam algumas das mentes mais visionárias da América Latina", disse Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards. "Seu trabalho inovador e sua presença internacional estão promovendo o crescimento e a transformação de toda a região". Antes do BRAVO Business Awards, o Simpósio do Council of the Americas reunirá uma comunidade exclusiva de executivos que estão moldando o cenário dos negócios da América Latina. Como a principal plataforma de diálogo e engajamento empresarial da América Latina, o conteúdo do Simpósio vai abordar os tópicos mais relevantes que impactam os negócios globais, com foco na América Latina. Neste ano, serão discutidos temas que incluem os principais fatores da transição para energia limpa da região, a inclusão digital para o crescimento econômico, o impacto da inteligência artificial na experiência do consumidor e o cenário de investimentos da América Latina, entre outros. Patrocinadores:The AES Corporation, Amazon Web Services, CHUBB Latin America, Inter&Co, LLYC, Atlas Renewable Energy, Bank of America, Grupo Mariposa, Grupo Promerica, Salesforce, SAP, BlackRock e FedEx. Parceiros de mídia:Americas Quarterly, Bloomberg Línea, CNN en Español. Simpósio em parceria com: Inter-American Development Bank.

Para obter mais informações, acesse:www.as-coa.org/bravo2024 Sobre o Council of the Americas O Council of the Americas (COA) é a principal organização de comércio internacional cujos membros têm um compromisso em comum com o desenvolvimento econômico e social, mercados abertos, o Estado de Direito e a democracia em todo o Hemisfério Ocidental. Os membros do Council são empresas líderes internacionais que representam uma grande variedade de setores, incluindo bancos e finanças, serviços de consultoria, produtos ao consumidor, energia e mineração, manufatura, mídia, tecnologia e transporte.