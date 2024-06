Comunicado do Business Wire :Cognite

A Cognite, a autoridade mundialmente reconhecida em dados e IA para a indústria, anunciou hoje que conquistou o prêmio Microsoft Partner of the Year Award 2024 em Energia e Recursos. Este é o terceiro ano consecutivo que a Microsoft reconhece a Cognite como uma líder global por sua capacidade para oferecer transformação industrial significativa e escalável por meio de sua plataforma central de operações de dados industriais, o Cognite Data Fusion®?. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240625969271/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cognite wins Microsoft Partner of the Year Award in Energy and Resources (Graphic: Business Wire)

A Cognite oferece uma combinação exclusiva de capacidades de produtos de IA sob medida ao setor, conhecimento especializado de domínio industrial e experiência em entrega de IA generativa industrial. A oferta estratégica mais recente da empresa, o Cognite Atlas AI, é um criador de agentes industriais de baixo código que permite que empresas do setor industrial utilizem a IA generativa para realizar operações mais complexas com maior precisão, incluindo a automação de fluxos de trabalho e suporte à tomada de decisão. Isto acelera as eficiências que podem gerar dezenas de milhões de dólares em impacto nos negócios. A Cognite foi homenageada entre um grupo global dos principais parceiros da Microsoft por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes baseadas na tecnologia Microsoft. "É uma grande honra ser reconhecida como Parceira do Ano em Energia e Recursos. Este prêmio é uma prova do excelente trabalho de nossos clientes e associados e de nosso forte relacionamento com a Microsoft", disse Girish Rishi, CEO da Cognite. "A Cognite continua a liderar o processo de operações de dados industriais, possibilitando que as empresas de energia e recursos aproveitem a IA para uma jornada digital transformadora. O Cognite Data Fusion®? foi desenvolvido para a indústria e incorpora décadas de experiência de domínio em seu software. Ao aproveitar os serviços do Azure para oferecer funcionalidade de IA generativa, os clientes se beneficiam do acesso simples a dados industriais complexos e capacidades de gêmeos digitais, aumentando a eficiência dos fluxos de trabalho de energia em 10 vezes. Nossa parceria continuará a promover a inovação para um futuro sustentável."

O prêmio Microsoft Partner of the Year Awards reconhece os parceiros da Microsoft que desenvolveram e entregaram excelentes aplicativos, serviços, dispositivos e inovação em IA da Microsoft Cloud durante o ano passado. Os prêmios foram classificados em várias categorias, com homenageados escolhidos entre mais de 4.700 indicações de mais de 100 países. A Cognite foi reconhecida por oferecer soluções e serviços de excelência em Energia e Recursos. "Parabéns aos vencedores e finalistas do prêmio 2024 Microsoft Partner of the Year Awards!", disse Nicole Dezen, diretora de parceiros e vice-presidente corporativa da Microsoft. "O impulso gerado por vários anúncios de IA e do Copilot este ano promoveu a inovação de nossos parceiros, permitindo serviços e soluções inovadoras aos clientes. Sou inspirada pela capacidade e criatividade em nosso ecossistema de parceiros e os ganhadores deste ano demonstraram lindamente o melhor do que é possível com a IA e a Microsoft Cloud." Detalhes adicionais sobre os prêmios de 2024 estão disponíveis no blog Microsoft Partner: https://aka.ms/POTYA2024_announcement . A lista completa de categorias, vencedores e finalistas pode ser encontrada em https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists . Sobre a Cognite A Cognite faz a IA generativa atuar na indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real que transformam suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que torna fácil para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessarem e compreenderem dados industriais complexos, cooperarem em tempo real e construírem um futuro melhor. Acesse o nosso site www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240625969271/pt/