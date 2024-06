Comunicado do Business Wire :Cirrus Logic Inc.

A Cirrus Logic (Nasdaq: CRUS) apresentou hoje os dispositivos mais recentes em sua família de produtos Pro Audio: uma série de conversores digitais-analógicos (DACs) e um CODEC de áudio de ultra-alto desempenho que estabelecem um novo padrão para os mercados de áudio prosumer (consumidor envolvido com a marca) e profissional. Estas novas soluções atendem às necessidades dos artistas de gravação, artistas que se apresentam ao vivo e audiófilos, oferecendo conversores de áudio transparente para garantir processos de gravação e reprodução sem qualquer comprometimento da qualidade do som. Este lançamento expande ainda mais o lançamento bem-sucedido dos conversores analógicos-digitais (ADCs) do ano passado. Elaborado com atenção na funcionalidade analógica superior e na integração digital, estes dispositivos da Cirrus Logic oferecem desempenho excepcional, requisitos mínimos de energia e recursos inovadores, como o controle de ganho híbrido, que lidam com os desafios de áudio de longa data no setor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Transparência verdadeira em áudio - essa é a marca registrada da família Pro Audio da Cirrus Logic. Não se trata apenas do som, é sobre a autenticidade da criação para o consumo. O nosso compromisso é oferecer pureza na reprodução de áudio, garantindo que o que se ouve é o mais fiel possível ao original", disse Eddie Sinnott, diretor de Marketing de Produto. "Com esta nova série de produtos de áudio emblemáticos, estamos estabelecendo o padrão ouro para os profissionais e prosumers, que permite aos nossos clientes criarem produtos distintos com a confiança em nossa engenharia e suporte de alto nível."

Cirrus Logic CS4308P/CS4304P/CS4302P DACs e CS4282P CODEC Projetados com a facilidade de uso em mente, os produtos Cirrus Logic Pro Audio DAC CS4308P de 8 canais, CS4304P de 4 canais, CS4302P de 2 canais e CODEC CS4282P se integram perfeitamente em vários tipos de equipamentos de áudio. Estes novos dispositivos oferecem filtros digitais avançados e configuráveis que permitem aos nossos clientes definirem o seu som exclusivo. A Cirrus Logic projeta seus dispositivos pensando no usuário, tornando-os os mais simples possíveis para integração e aproveitamento de todo o seu potencial. "Como usuários de longa da Cirrus Logic, estamos entusiasmados com as novas adições à família de produtos DAC e CODEC sendo lançadas hoje", disse Simon Jones, CTO do Focusrite Group. "O desejo de Cirrus Logic de continuar a ser referência em qualidade de áudio é evidente. Estes dispositivos foram projetados para se integrarem perfeitamente com um espectro diversificado de equipamentos de áudio, desde interfaces de áudio USB até alto-falantes e instrumentos musicais profissionais. A adição de um sistema de controle de ganho híbrido ao CODEC e aos novos ADCs é um divisor de águas para a integração do sistema que realmente apreciamos. Na Focusrite, criar interfaces de áudio não é só o nosso negócio; é a nossa paixão. Preenchemos a lacuna entre o artista e o público ao garantir que o som transmitido seja cristalino."

Eficiência excepcional com desempenho de última geração A família Pro Audio também oferece eficiência de energia líder do setor de 10 mW/canal para DACs de 8/4 canais, destacando o compromisso de longa data da Cirrus Logic em trazer produtos com eficiência de energia ao mercado. Estes novos dispositivos são de 32 bits e oferecem taxas de amostragem de até 768 kHz, proporcionando 129 dB de alcance dinâmico para o CS4302P/CS4282P e 123 dB para o CS4304/8P. THD+N para esses dispositivos são todos de -114 dB ou menos. Disponibilidade do produto Amostras dos DACs CS4304/8P e CS4282P estão disponíveis agora para encomenda. Os conversores são controláveis e configuráveis por meio do software SoundClear® Studio da Cirrus Logic, que está disponível em www.cirrus.com. Amostras do DAC CS4302P estarão disponíveis no final do ano. Cirrus Logic Inc. A Cirrus Logic é líder em soluções de processamento de sinais mistos de baixa potência e alta precisão que criam experiências de usuário inovadoras para os principais aplicativos móveis e de consumo do mundo. Com sede em Austin, Texas, a Cirrus Logic é reconhecida globalmente por sua cultura corporativa premiada. Consulte-nos em www.cirrus.com.

A Cirrus Logic, a Cirrus e o logotipo Cirrus Logic são marcas registradas da Cirrus Logic, Inc. Todos os outros nomes de empresas ou produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos detentores. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.