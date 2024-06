Comunicado do Business Wire :Belkin

Belkin BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 5K in cyber lime, sand, pink, blue and gold color options.

A Belkin, a marca líder de produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje a disponibilidade do carregador magnético BoostCharge Pro, desenvolvido com a tecnologia de carregamento sem fio Qi2. Está disponível para encomenda hoje nas opções 5K e 10K e em cinco novas cores - limão cibernético, areia, rosa, azul e dourado.

-- Carrega rapidamente modelos do iPhone 12 e posteriores até 15 W com Qi2 quando a bateria está conectada e até 7,5 W quando usado como bateria

Lançada no início deste ano, a linha de carregadores Qi2 da Belkin oferece até 15 W de potência de carregamento rápido para modelos do iPhone 12 e posteriores, sem o incômodo de lidar com cabos. Os carregadores foram idealizados com um dispositivo de apoio integrado para sustentar o telefone durante sessões de streaming, leitura ou bate-papo e funcionam com capas magnéticas e MagSafe de até 3 mm de espessura. Também são projetados para caberem perfeitamente na parte traseira do iPhone, sem obstrução da câmera. O "power pass-through" permite carregar o carregador e os dispositivos conectados em uma ação simples por meio da porta USB-C.

-- Carrega rapidamente modelos do iPhone 12 e posteriores até 15 W com Qi2 (oferece 0-25% de carga em 21 minutos3), ou até 20 W com cabo USB-C integrado

-- Disponível em preto

-- US$ 99,95

Em linha com o compromisso da Belkin de desenvolver produtos de forma mais responsável, as ofertas de carregador magnético BoostCharge Pro são feitas com um mínimo de 72% de materiais reciclados pós-consumo (PCR) e embaladas em embalagens 100% isentas de plástico.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

1 Horas máximas adicionais de reprodução de vídeo calculadas ao se comparar a capacidade mAh deste carregador com as horas máximas de reprodução de vídeo alcançáveis pelo iPhone 15 em condições normais. Os resultados reais podem variar dependendo de diferentes fatores para usuários individuais. 2 Quando um dispositivo está carregando: saída sem fio de 7,5 W ou USB-C de 12 W no máximo. Quando dois dispositivos estão carregando: 5 W sem fio + 5 W máx. USB-C 3 Com base em testes internos utilizando o iPhone 15; os resultados podem variar dependendo de várias condições. 4 Contém uma bateria interna de 10.000 mAh. A quantidade de descarga no dispositivo do usuário é menor e pode variar dependendo de diversas condições. Horas máximas adicionais de reprodução de vídeo calculadas ao se comparar a capacidade da bateria interna deste carregador com as horas máximas de reprodução de vídeo alcançáveis pelo iPhone 15 em condições normais. Os resultados reais podem variar dependendo das condições e uso. 5 Quando um dispositivo está carregando: saída sem fio de 15 W ou USB-C de 20 W no máximo. Quando dois dispositivos estão carregando: 7,5 W sem fio + 10 W máx. USB-C. Quando três dispositivos estão carregando: máximo de 15 W compartilhado

Contato

Jen Wei Vice-presidente de Comunicações Globais e Desenvolvimento Corporativo [email protected]

